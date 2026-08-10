UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9 tại 7 điểm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), với 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn G25 và 30 giàn DBG.

Tại khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), chương trình gồm 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Tại quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), quy mô gồm 420 quả tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: Nguyễn Huế

Bốn điểm còn lại bắn pháo hoa tầm thấp gồm công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè).

Để bảo đảm an toàn, UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) chuẩn bị đạn pháo, xây dựng phương án vận chuyển và tổ chức bắn.

Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan phân luồng giao thông đường bộ, đồng thời giải tỏa neo đậu và tạm dừng hoạt động của phương tiện đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn từ 20h30 đến 21h30 ngày 2/9.