Lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Binance và Sở Tài chính TPHCM đã diễn ra ngày 25/11 trong khuôn khổ diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC_HCMC).

Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Về phía doanh nghiệp, có ông Noah Benjamin Perlman, Giám đốc Tuân thủ (CCO) của Tập đoàn Binance; đại diện các quỹ đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến cơ hội đầu tư vào VIFC_HCMC.

Theo ban tổ chức sự kiện, Binance là một trong những nền tảng trao đổi tiền mã hóa lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2017. Với hơn 270 triệu người dùng đăng ký tại hơn 180 quốc gia, Binance đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tài sản mã hóa, không chỉ là nơi giao dịch mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành.

TPHCM là một địa điểm hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hoạt động ký kết là một trong những nền tảng để thành phố hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Binance và Sở Tài chính TPHCM. (Ảnh: BTC)

Về nội dung hợp tác, theo biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên các nội dung chính sau:

Một, hợp tác thông qua trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, luật quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tuân thủ các thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế.

Hai, thực hiện nâng cao năng lực thông qua việc tổ chức chương trình đào tạo và hội thảo cho các cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm nhân sự và chuyên gia tài chính, các chương trình trao đổi chuyên gia trọng điểm.

Ba, tìm hiểu khả năng hợp tác để cung cấp hỗ trợ tư vấn thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán sử dụng tài sản số, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); blockchain, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số, blockchain và công nghệ tài chính.

Bốn, tạo điều kiện kết nối với các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời có thể đồng tổ chức các sự kiện quảng bá tại TPHCM và các khu vực pháp lý liên quan khác.

Về phương thức hợp tác, hai bên thống nhất thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Sau khi Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM được thành lập, biên bản ghi nhớ sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Xem clip lễ ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Binance và Sở Tài chính TPHCM: