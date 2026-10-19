TPHCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ vị trí chủ chốt tại Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Quản lý đường sắt đô thị và một số đơn vị.

Chiều 19/10, tại hội nghị về công tác cán bộ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại nhiều sở ngành, ban quản lý và doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự. Ảnh: Việt Dũng

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), thời hạn 5 năm.

Thành phố cũng điều động bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các cán bộ tiếp tục phấn đấu, giữ đoàn kết nội bộ, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các nhân sự nhận quyết định, tân Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm để nâng cao năng lực chuyên môn.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.