Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định về việc phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Các phó trưởng ban chỉ đạo gồm: ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 23 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TPHCM và sự phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm trưởng ban, các phó Ttưởng ban và các ủy viên thường trực, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chương trình công tác, giải quyết các công việc phát sinh giữa các phiên họp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo chuẩn bị nội dung đề án, văn bản quan trọng trước khi trình Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng sẽ cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, thông báo, kết luận của Ban Chỉ đạo và của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ cho chủ trương, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TPHCM; đồng thời cho ý kiến về việc phân bổ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ này để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua.

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