Phát biểu định hướng tại hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 sáng 4/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố chỉ còn khoảng 4 tháng để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số và triển khai Luật Phát triển đô thị.

Ông Được đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần "không ngủ quên trên vòng nguyệt quế", "đã thắng lợi rồi thì thắng lợi hơn nữa", việc nào chưa đạt thì phải cố gắng để đạt bằng được.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu 5 nhóm vấn đề cần tập trung.

Thứ nhất là triển khai Luật Phát triển đô thị. Theo ông Được, TPHCM phải soạn thảo, trình HĐND hơn 168 văn bản thuộc thẩm quyền để kịp áp dụng từ ngày 1/10. Ông đề nghị Sở Tư pháp báo cáo cụ thể tiến độ, những vướng mắc và nội dung cần chỉ đạo.

Thứ hai là mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm, riêng quý 3 phải đạt trên 11%. Lãnh đạo UBND TPHCM đánh giá đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. TPHCM đóng góp tới 24% mức tăng trưởng chung và có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, nên “để tăng 1% không dễ”.

Ông Được giao Sở Tài chính cùng cơ quan thống kê nghiên cứu các giải pháp, đồng thời yêu cầu các phó chủ tịch phụ trách theo dõi sát các doanh nghiệp đầu tư tư nhân lớn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt tinh thần "không ngủ quên trên vòng nguyệt quế", "đã thắng lợi rồi thì thắng lợi hơn nữa", việc nào chưa đạt thì phải cố gắng để đạt bằng được. Ảnh: PV

Thứ ba là thu ngân sách. Ông cho biết đến nay thành phố đã đạt trên 78% kế hoạch thu ngân sách trong năm. Tuy nhiên, ông lưu ý không được chủ quan mà phải tiếp tục đẩy mạnh để có nguồn lực đầu tư phát triển, đặc biệt cho các dự án giao thông trọng điểm.

Thứ tư là đầu tư công. Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương các địa phương, sở, ngành đã biến công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công, giúp tỷ lệ giải ngân hiện đạt khoảng 70%, cải thiện đáng kể so với các năm trước.

Ông đề nghị thành phố tiếp tục giữ đà này để phấn đấu đạt 100% vào cuối năm, đồng thời lưu ý theo dõi sát các dự án đầu tư tư nhân, các dự án đường sắt, cao tốc, dự án công nghiệp và đầu tư tại các xã, phường, bao gồm công trình chống ngập, kiên cố hóa nhà cửa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Thứ năm là kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải cách hành chính và sắp xếp bộ máy. Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận chuyển biến tích cực thời gian qua nhưng cho rằng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân và cán bộ.

Dẫn chứng buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, ông chỉ ra tình trạng thủ tục hành chính rườm rà dù đã công bố cơ chế "một cửa": hồ sơ nhà đầu tư vẫn phải luân chuyển qua nhiều sở, ngành trước khi hoàn tất.

“Nếu người dân, doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ kiểm tra xong trước 15h thì phải trả kết quả ngay trong ngày; hoàn thành sau 15h thì chậm nhất đầu buổi làm việc tiếp theo phải bàn giao kết quả. Đẩy mạnh phân cấp phải đi đôi với tinh thần trách nhiệm, từ đó tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Ông Được yêu cầu tổ chức buổi làm việc riêng để rà soát quy trình phối hợp liên ngành, giao quyền mạnh hơn để thủ tục thực sự thông suốt và nhanh chóng, tránh tình trạng cấp thẩm quyền thấp nhưng kéo dài thời gian xử lý.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát, tinh gọn theo hướng giảm số phòng, tránh tình trạng lập thêm phòng trực thuộc chỉ để bố trí thêm vị trí lãnh đạo, bởi bộ máy càng gọn thì hiệu quả càng cao, còn cồng kềnh sẽ dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm.

Theo UBND TPHCM, 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.308.513 tỷ đồng, tăng 13,7%; doanh thu du lịch đạt 259,7 tỷ đồng, tăng 48,8%. Thành phố đón 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5%, và 35,49 triệu lượt khách nội địa, đạt 71% kế hoạch. Xuất khẩu đạt 65,83 tỷ USD, tăng 7,82%; nhập khẩu 72,69 tỷ USD, tăng 11,86%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,8%. Tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng đạt 5.657 nghìn tỷ đồng, tăng 14,49%; dư nợ tín dụng đạt 5.728 nghìn tỷ đồng, tăng 18,76%. Thành phố có 38.253 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,92%; 9.703 doanh nghiệp giải thể, tăng 164,46%; 33.390 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 7,82% và 13.582 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 2,9%. TPHCM đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 216/921 dự án, đạt 23,45%; 461 dự án khác đã có hướng xử lý. Thu hút FDI đạt hơn 10,06 tỷ USD, tăng 167,3%. Thu ngân sách đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 19,2%, tương đương 62,4% mục tiêu phấn đấu trên 1 triệu tỷ đồng. Về đầu tư công, thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Đến cuối tháng 8, giải ngân khoảng 85.141 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.