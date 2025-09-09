Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký ban hành Quyết định duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc dự án thành phần 2 (nâng cấp đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công tư - BOT (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một ý tưởng thiết kế độc đáo, hiện đại và khả thi cao, không chỉ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông mà còn phải phù hợp với cảnh quan đô thị.

Phạm vi dự án làm cầu vượt 6,6km, kinh phí 6.100 tỷ đồng có điểm đầu tại cầu Rạch Đĩa, TPHCM. Ảnh: TK

Thành phần 2 có chiều dài toàn tuyến khoảng 8,097 km (từ mố M2 cầu Rạch Đĩa, Km0+503, đến Km8+600). Đoạn này không bao gồm nút giao với Nguyễn Văn Linh và nút giao Bến Lức - Long Thành.

Phạm vi nghiên cứu thi tuyển tại hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc dự án thành phần 2 khoảng 6,62km, nằm trên địa bàn các xã Nhà Bè và Hiệp Phước. Đây là một công trình đặc biệt quan trọng thuộc đường trên cao trong đô thị, với 4 làn xe tốc độ thiết kế lên tới 80km/h. Diện tích chiếm đất khoảng 49,79 ha.

Theo thông tin từ UBND TP, cuộc thi không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Các công ty, tổ chức tư vấn hoặc liên danh có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, cầu đường sẽ được xem xét và mời tham gia.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ) có tổng mức đầu tư gần 9.894 tỷ đồng. Riêng dự án thành phần 2 (BOT), bao gồm cầu vượt, có kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng.

Dự án này là một trong 4 dự án BOT cửa ngõ đang được TPHCM đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu từ quý IV/2025. Việc thi công dự án thành phần 2 theo hình thức BOT dự kiến sẽ khởi công vào quý I/2026 và hoàn thành vào năm 2028.