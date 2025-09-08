XEM CLIP:

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông TPHCM như Quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, khu vực cầu Bình Triệu 2, Đinh Bộ Lĩnh... xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Nghiêm trọng nhất là khu vực cầu Bình Triệu, dòng xe nối dài trên Quốc lộ 13, hướng Bình Dương qua cầu Bình Triệu 2 để đổ về trung tâm TPHCM. Nguyên nhân do mật độ phương tiện quá cao, trong khi giao thông bị hạn chế bởi việc sửa chữa cầu Bình Triệu 1. Việc cấm ô tô qua cầu từ ngày 26/8 đã dồn áp lực lên các tuyến đường còn lại, khiến tình hình giao thông tại khu vực này luôn trong tình trạng căng thẳng.

Ô tô chỉ có thể nhích từng chút một, trong khi xe máy phải chen lấn vào từng khoảng trống nhỏ để thoát khỏi đám đông. Nhiều người cho biết, quãng đường chỉ vài trăm mét nhưng họ mất hơn 30 phút mới đi qua được.

"Mỗi sáng đi làm qua đây như một cực hình. Tôi phải dậy sớm hơn 30 phút để tránh kẹt xe nhưng vẫn không ăn thua," anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Sài Gòn, chia sẻ.

Đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến đường được coi là "đường trên cao" kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các tỉnh miền Đông, cũng lâm vào cảnh tương tự. Các phương tiện dồn ứ tại khu vực giao với Quốc lộ 13, khiến dòng xe gần như "đứng hình".

Kẹt xe nặng nhất là khu vực cầu Bình Lợi, đoạn giao với đường Nguyễn Xí. Do các chủ phương tiện né kẹt xe cầu Bình Triệu 2 nên lưu lượng đổ qua cầu Bình Lợi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn.

Dòng ô tô và xe máy xếp kín mặt đường, người dân ngán ngẩm điều khiển xe nhích từng mét.

Anh Trần Quân (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết chạy xe đến khu vực nút giao cầu Bình Lợi thì phía trước, đường lên cầu Bình Triệu 2 đã kẹt cứng nên được điều hướng rẽ phải lên cầu Bình Lợi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vừa lên giữa cầu thì phía trước cả biển người đang chôn chân, tiến không được và lùi cũng không xong.

"Bình thường, từ nhà đến công ty ở phường Bến Thành mất khoảng 40 phút nhưng hôm nay tôi phải nhích từng mét trên đường đã hơn 1 giờ nhưng chưa thoát khỏi", anh Quân ngao ngán.

Để giải tỏa kẹt xe khu vực, lực lượng CSGT và dân phòng tổ chức điều tiết giao thông nhưng không xuể.

Giữa tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù, nhiều em nhỏ được phụ huynh chở đi học tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Một số người dân đã phải dừng xe, lấy điện thoại ra chụp hình hiện trường để báo cáo cho cơ quan, trường học lý do đến muộn.