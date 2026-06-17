Danh sách 29 xã đủ điều kiện lên phường gồm: An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thái Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên.

Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của thành phố, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyển đổi đơn vị hành chính quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND 29 xã hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quốc lộ 50 đi qua xã Bình Chánh. Ảnh: Phước Sáng

Song song đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người dân về việc thành lập phường mới, bảo đảm công khai, dân chủ và đồng thuận xã hội. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến tại 29 xã phải hoàn tất trước ngày 18/6; kết quả tổng hợp gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/6.

Sau khi hoàn tất lấy ý kiến người dân, các xã sẽ trình HĐND cùng cấp xem xét trước ngày 22/6 và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND TPHCM trước ngày 26/6.

Theo quy trình, hồ sơ đề án thành lập phường phải qua các bước: HĐND TPHCM thông qua, Bộ Nội vụ thẩm định, Chính phủ xem xét và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.