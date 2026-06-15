Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực của TP Hà Nội đã đạt được, Thủ tướng lưu ý TP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. TP cần đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu Chính phủ giao nhiệm vụ TP khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá cán bộ cấp phường, xã để chủ động bố trí cán bộ, điều chuyển cán bộ từ các sở, ngành xuống để tăng cường cho cấp xã, tuyển dụng bổ sung theo kết luận của Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hôm 11/6. Ảnh: Nhật Bắc

Trong bảo vệ môi trường, Thủ tướng định hướng việc ưu tiên quy hoạch diện tích cây xanh, mặt nước, giảm phát thải khí nhà kính, tham gia thị trường carbon; xử lý triệt để ô nhiễm môi trường sông, cải thiện chất lượng không khí nội đô; sớm triển khai vùng phát thải thấp tại nội đô Hà Nội từ cuối năm 2026.

TP cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần; nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cùng với đó, Hà Nội cần sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học.

Trong kinh tế, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Trên cơ sở kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Hà Nội cần tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường.

Nêu các con số TP cần phấn đấu, Thủ tướng lưu ý Hà Nội có các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm; tối ưu hóa nguồn lực đất đai, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công gắn với các dự án động lực; huy động có hiệu quả nguồn vốn tư nhân; thu hút vốn ODA, FDI.

Đặc biệt TP cần triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, bảo đảm phù hợp Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch có liên quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn, hoàn thành cơ bản trong năm 2026.

Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô; cải tạo, chỉnh trang khu phố cổ, cải tạo lại các khu tập thể cũ, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng đào, lấp mặt đường xuống cấp; chú trọng phát triển các khu đô thị vệ tinh mới.

TP cần nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả; thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh nhằm mở rộng không gian phát triển.





