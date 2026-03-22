Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe đặc chủng của Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho một ô tô bán tải vượt qua dòng xe đông đúc, hướng về bệnh viện.

Liên hệ với tài xế trong clip, anh N.M.K (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc tối 21/3. Anh cho biết, vợ anh bất ngờ xuất hiện các triệu chứng tê mặt, tê tay và dần mất cảm giác - dấu hiệu nghi tai biến.

Quá hoảng hốt, anh lập tức lái xe từ Tây Ninh lên TPHCM tìm bệnh viện. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là đoạn đường Trường Chinh đông nghẹt phương tiện. Không rành đường sá thành phố, anh rơi vào tình thế cấp bách khi tính mạng người thân được tính bằng từng phút.

“Lúc đó tôi rối bời, nhìn dòng xe kẹt cứng mà lòng như lửa đốt. Thấy các anh công an, tôi như gặp phao cứu sinh nên tấp xe vào nhờ giúp ngay”, anh K. chia sẻ.

Tiếp nhận lời cầu cứu, Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và Đại úy Phạm Quang Duy (Công an phường Bảy Hiền) nhanh chóng báo cáo chỉ huy. Chiếc xe đặc chủng lập tức bật đèn, hú còi ưu tiên, dẫn đường cho xe của anh K. vượt quãng đường khoảng 6km trong tình trạng giao thông ùn ứ để kịp đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong “thời gian vàng”. Hiện sức khỏe vợ anh K. đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà theo dõi.