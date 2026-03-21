Vụ việc được phát hiện vào chiều muộn ngày 20/3 tại một khách sạn nằm trên đường số 33, phường An Lạc. Nạn nhân là một nam giới mang quốc tịch nước ngoài, đang thuê phòng lưu trú tại lầu 3 của khách sạn này.

Theo thông tin ban đầu, nhân viên khách sạn không thấy khách ra ngoài hay liên lạc như thường lệ nên nghi vấn có chuyện chẳng lành. Phía khách sạn đã thông báo cho người thân của người đàn ông này cùng đến kiểm tra.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: MK

Khi cánh cửa phòng được mở ra, những người có mặt phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tình trạng bất thường. Thi thể nạn nhân có vết thương. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực xung quanh khách sạn để thực hiện công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.