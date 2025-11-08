Ngày 8/11, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) phối hợp với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sự kiện thu hút đông đảo ngư dân địa phương tham dự.

UBND phường Tam Thắng cùng Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Minh Thanh

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, ngay từ khi sáp nhập, địa phương đã xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài vì lợi ích của ngư dân, vì uy tín và danh dự quốc gia.

Phường Tam Thắng là một trong 7 phường, xã ven biển khu vực phía đông TPHCM có nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ. Thời gian qua, địa phương thường xuyên lồng ghép nội dung chống khai thác IUU trong các cuộc họp giao ban, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ ngư dân trong thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác. Nhờ đó, công tác quản lý tàu cá trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM đã hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính, cách theo dõi thiết bị giám sát hành trình. Cùng với đó, Công an phường Tam Thắng tuyên truyền các quy định pháp luật và mức xử phạt với hành vi vi phạm IUU.

Tại hội nghị, nhiều ngư dân cũng nêu kiến nghị về việc chậm cấp giấy an toàn thực phẩm, hỗ trợ xăng dầu và tình trạng gián đoạn kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Dịp này, UBND phường Tam Thắng trao quyết định thành lập tổ tàu thuyền an toàn và tặng cờ Tổ quốc cho đại diện các tàu cá. Địa phương cũng ra mắt “Hội Phát triển kinh tế biển bền vững phường Tam Thắng” nhằm tăng cường liên kết giữa ngư dân, doanh nghiệp và chính quyền trong phát triển ngư nghiệp du lịch ven biển, bảo đảm an toàn thực phẩm và hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đồn Biên phòng Bến Đá phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về các quy định khi ra khơi đánh bắt cho ngư dân. Ảnh: Quang Anh

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM) tổ chức tuyên truyền pháp luật IUU tại khu neo đậu tàu thuyền phường Vũng Tàu và phường Phước Thắng.

Tại buổi tuyên truyền, các cơ quan chức năng đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam và các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phòng, chống khai thác IUU; hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ các quy định trong hoạt động khai thác hải sản, đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉnh việc ghi, nộp nhật ký khai thác, lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nhiều ngư dân đã được phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn và tặng cờ Tổ quốc nhằm cổ vũ tinh thần vươn khơi, bám biển đúng pháp luật.

Cơ quan chức năng tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân nhằm cổ vũ tinh thần vươn khơi, bám biển đúng pháp luật. Ảnh: Quang Anh

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình cao điểm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam về tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo Công điện 198/CĐ-TTg và Quyết định 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.