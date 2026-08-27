Sáng 27/8, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, UBND TPHCM đã trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Theo tờ trình của UBND TP, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã cho phép mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan điều hành được xác định theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên đến nay chưa có quy định cụ thể về mức lương này, trong khi cơ quan điều hành đã chính thức hoạt động từ ngày 18/12/2025 và hiện chỉ được tạm áp dụng hệ số lương công chức loại A1, với mức cao nhất khoảng 11,6 triệu đồng/tháng - thấp hơn nhiều so với mặt bằng khu vực tư nhân trong lĩnh vực tài chính quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình các dự thảo tại kỳ họp HĐND lần thứ 4. Ảnh: Tuấn Hùng

Đáng chú ý, hơn 88% nhân sự tại cơ quan điều hành không phải công chức nên không thể chi trả từ quỹ lương công chức, buộc đơn vị phải tạm ứng kinh phí hoạt động thường xuyên để trả lương. Với 5,8 tỷ đồng hiện có, nguồn này chỉ đủ duy trì hơn hai tháng. Nếu nghị quyết không được ban hành kịp thời, phần lớn nhân sự có nguy cơ không được trả lương và các chế độ hợp pháp, dẫn đến nguy cơ nghỉ việc hàng loạt, ảnh hưởng tiến độ xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Dự thảo Nghị quyết quy định khung tiền lương theo cơ chế thị trường cho từng vị trí, chức danh.

Cụ thể, Chủ tịch Cơ quan điều hành từ 140 đến 200 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch từ 100 đến 170 triệu đồng; Trưởng phòng, ban và tương đương từ 70 đến 140 triệu đồng; Phó trưởng phòng, ban từ 50 đến 90 triệu đồng; chuyên viên không giữ chức vụ lãnh đạo từ 30 đến 60 triệu đồng.

Đối với khối điều hành thuê ngoài, Giám đốc điều hành (CEO) từ 450 đến 850 triệu đồng/tháng; Giám đốc vận hành (COO) từ 200 đến 400 triệu đồng; Phó Giám đốc phụ trách phát triển thị trường (CCO) từ 100 đến 180 triệu đồng; chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch từ 70 đến 300 triệu đồng. Nhân sự vị trí hỗ trợ như lễ tân, tài xế, bảo vệ hưởng từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bìa trái) và đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM sáng 27/8. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngoài lương, nhân sự được hưởng chế độ đãi ngộ tiền thưởng theo thành tích công tác hằng năm và đột xuất, với kinh phí trích từ ngân sách thành phố bằng 10% tổng quỹ lương hàng năm.

Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ ngân sách thành phố theo phân cấp hiện hành; khi cơ quan điều hành phát sinh nguồn thu hợp pháp theo quy định, kinh phí sẽ được cân đối từ cả hai nguồn. Tổng kinh phí dự kiến khi Nghị quyết được thông qua là 99,648 tỷ đồng mỗi năm, trong đó quỹ lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong biên chế là 40,432 tỷ đồng; chi trả lương lao động vị trí hỗ trợ 1,166 tỷ đồng; chi trả lương chuyên gia trong và ngoài nước 48,991 tỷ đồng; trích quỹ thưởng 9,059 tỷ đồng.

UBND TPHCM cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ đặc thù đối với nhân sự tại cơ quan điều hành.