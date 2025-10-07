Tổng diện tích của TPHCM (sau sáp nhập) đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch vùng đô thị tích hợp.

Do đó, trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng, gồm: hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính.

Thời gian tới, địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch, như: đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các cao tốc TPHCM - Bến Lức - Long Thành; TPHCM - Mộc Bài; TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; Long Thành - Hồ Tràm.

Cùng với đó, việc hình thành trục giao thông đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với vùng công nghiệp Bình Dương sẽ giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, đầu tư hệ thống đường ven biển, xây dựng, phát triển hệ thống giao thông thủy đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và du lịch.

TPHCM ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Cũng theo Dự thảo, TPHCM sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ thiêm trước năm 2030; khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng; đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ; triển khai các dự án nâng cấp đô thị Vũng Tàu, Hồ Tràm và Phú Mỹ.

Thành phố phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối trung tâm TPHCM - Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một - Bến Cát - Phú Mỹ, các khu đô thị mới xung quanh các điểm giao thông kết nối vành đai, cao tốc.

TPHCM quy hoạch và tập trung đầu tư khu vực hành lang ven biển trở thành vùng phát triển tích hợp đa chức năng: cảng biển - công nghiệp - đô thị - du lịch - bảo tồn sinh thái.

Địa phương cũng chú trọng phát triển không gian xanh, không gian sông nước, không gian văn hóa, các khu đô thị mới, xung quanh các nhà ga metro theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD), tạo môi trường sống và làm việc đạt chuẩn quốc tế.

Một thành phố của sự kết nối

GS Nguyễn Quang Trung, đồng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Thành phố thông minh và bền vững châu Á-Thái Bình Dương - Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: TPHCM là đầu tàu đô thị thông minh của Việt Nam và có thể giữ vai trò trung tâm ở ASEAN trong tương lai.

Theo ông, việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã hình thành một đại đô thị thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á.

Với dự báo đến năm 2050, vị giáo sư cho rằng, TPHCM có thể trở thành trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực.

Theo thành viên Đại học RMIT, TPHCM kỳ vọng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình TOD gắn kết giao thông công cộng. Đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 355km đường sắt đô thị, kết nối trung tâm với các đô thị vệ tinh.

Thành phố hướng đến các khu đô thị mật độ cao, thân thiện với người đi bộ và phân khu chức năng rõ ràng. Đầu tư công nghệ cũng tăng tốc, với mạng 5G và AI ứng dụng trong giao thông, dịch vụ công.

Trên hành trình vươn tầm khu vực, TPHCM đang học hỏi từ các hình mẫu như Singapore, Seoul (Hàn Quốc) và Thâm Quyến (Trung Quốc) - nơi công nghệ gắn liền với nhu cầu người dân.

Để đạt tầm nhìn 2050, ông Trung cho rằng, TPHCM cần hành động quyết liệt trong thập kỷ tới, ưu tiên giao thông công cộng, nền tảng số và nhân lực số. AI, dữ liệu và hạ tầng số là thiết yếu cho đô thị.

TPHCM cũng cần có giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư để thu hút nguồn lực phát triển giao thông đô thị. Để thu hút nguồn lực, thành phố cần chính sách phù hợp như sandbox công nghệ, quỹ đổi mới và thủ tục tinh gọn.

Theo ông Trung, quá trình chuyển đổi đô thị là cơ hội tái định hình một siêu đô thị ở châu Á – nơi mọi người đều có cơ hội vươn lên.

"TPHCM tương lai sẽ không chỉ mở rộng về quy mô. Xét về mặt ý nghĩa, đây còn là nơi công nhân và doanh nhân công nghệ sống cạnh nhau, không gian công cộng thúc đẩy kết nối, và người trẻ cảm thấy mình thuộc về – không chỉ với nền kinh tế, mà với chính câu chuyện của thành phố nơi họ sống", ông nói.