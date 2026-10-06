Hoạt động kinh tế đêm tại TPHCM có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cư dân, theo dự thảo nghị quyết đang được lấy ý kiến.

UBND TPHCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý và chính sách ưu đãi phát triển kinh tế ban đêm.

Theo dự thảo, nếu hoạt động kinh tế đêm vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong phạm vi chịu tác động trực tiếp, đơn vị quản lý phải rà soát, đối thoại. Trên cơ sở đó, đơn vị báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Dự thảo xếp các phản ánh về cháy nổ, tai nạn, bạo lực, mất an toàn vào nhóm khẩn cấp. Tiếng ồn kéo dài, lượng rác thải lớn, ùn tắc và các tác động gây xung đột với cư dân thuộc nhóm nghiêm trọng.

Về điều kiện thành lập, hồ sơ đề nghị lập khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm phải có biên bản lấy ý kiến đại diện cư dân khu vực hoặc cư dân liền kề. Đề án cần xác định rõ ranh giới, quy mô, số cơ sở kinh doanh, chủ sở hữu nhà ở, số hộ gia đình thường trú, cùng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

Phố đi bộ Bùi Viện là điểm thu hút đông đảo du khách tới vui chơi vào ban đêm. Ảnh: Nguyễn Huế

Với mô hình có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, cơ quan chủ trì phải tổ chức tham vấn cộng đồng và đánh giá tác động xã hội trước khi công nhận hoặc thí điểm. Nội dung tham vấn gồm ranh giới không gian, loại hình, thời gian hoạt động; giải pháp quản lý tiếng ồn, rác thải, giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy; cơ chế xử lý phản ánh và phương án chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

UBND xã, phường nơi tổ chức hoạt động kinh tế đêm trực tiếp tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, đồng thời đối thoại, hòa giải khi phát sinh xung đột giữa cư dân và tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Về thẩm quyền, Sở Văn hóa và Thể thao thụ lý hồ sơ, trình UBND TP quyết định đối với khu kinh tế ban đêm; khu, tuyến trải rộng từ hai xã, phường trở lên; hoặc các điểm gắn với di sản UNESCO, di tích quốc gia đặc biệt, di tích tiêu biểu, phố cổ, làng cổ và không gian văn hóa đặc biệt.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý, khai thác nguồn lực văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, hướng tới các sản phẩm, không gian có bản sắc, khắc phục phát triển phân tán.

Các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm phải phù hợp quy hoạch, gắn công nghiệp văn hóa, sáng tạo với di sản, du lịch và dịch vụ; đồng thời bảo đảm an ninh, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân.