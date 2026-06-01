Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước nhằm huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nội dung này để triển khai các quy định của Luật Thủ đô.

Theo dự thảo, ngoài trái phiếu chính quyền địa phương, thành phố sẽ có thêm các hình thức huy động vốn như trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính quyền địa phương xanh.

Hà Nội dự kiến sẽ phát hành trái phiếu đô thị để huy động thêm nguồn lực. Ảnh: Hoàng Hà

Trong đó, trái phiếu dự án là loại trái phiếu được phát hành để huy động vốn cho một hoặc một số dự án đầu tư công cụ thể thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Trái phiếu công trình được sử dụng để huy động vốn cho các công trình kết cấu hạ tầng hoặc công trình trọng điểm của thành phố.

Trái phiếu đô thị được phát hành nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng đô thị và các chương trình phát triển đô thị của Hà Nội.

Trong khi đó, trái phiếu chính quyền địa phương xanh được sử dụng để huy động vốn cho các hoạt động bảo vệ môi trường và các dự án mang lại lợi ích về môi trường.

Các loại trái phiếu nêu trên đều là trái phiếu chính quyền địa phương. Việc quy định các tên gọi khác nhau nhằm xác định mục đích sử dụng nguồn vốn huy động cho từng nhóm dự án cụ thể.

Dự thảo cũng quy định UBND TP Hà Nội được vay để bù đắp bội chi ngân sách thành phố và vay để trả nợ gốc các khoản vay của thành phố theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc huy động vốn phải tuân thủ nhiều điều kiện chặt chẽ. Tổng mức vay, dư nợ vay và nghĩa vụ trả nợ của ngân sách thành phố phải nằm trong giới hạn được Quốc hội, Chính phủ và pháp luật quy định.

Các khoản vay hoặc phát hành trái phiếu phải nằm trong kế hoạch vay, trả nợ công trung hạn và hằng năm của ngân sách thành phố.

Đáng chú ý, dự án sử dụng vốn vay phải thuộc danh mục đầu tư công trung hạn và hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dự báo nghĩa vụ trả nợ

Dự thảo cũng yêu cầu việc phát hành trái phiếu và vay vốn phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và khả năng trả nợ của địa phương.

Trong quá trình góp ý dự thảo, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục lượng hóa nhu cầu huy động vốn theo từng giai đoạn, đánh giá khả năng hấp thụ vốn của các chương trình, dự án dự kiến sử dụng vốn vay, đồng thời dự báo nghĩa vụ trả nợ của ngân sách thành phố trong trung hạn và dài hạn.

Theo Thường trực HĐND TP, việc huy động vốn cần bảo đảm thực hiện trong giới hạn dư nợ vay, phù hợp khả năng cân đối ngân sách và không làm phát sinh rủi ro mất an toàn tài chính của thành phố.

Tiếp thu ý kiến, Sở Tài chính cho biết nhu cầu vay vốn sẽ được xác định trên cơ sở kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vay và trả nợ trung hạn, hằng năm đã được HĐND TP thông qua. Việc huy động vốn cho các dự án cũng sẽ căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.