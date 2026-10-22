Sở GD-ĐT TPHCM cùng các đơn vị hỗ trợ cải tạo, nâng cấp phòng máy tính tại 4 trường học ở Côn Đảo, bổ sung thiết bị và tập huấn chuyển đổi số, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục số giữa đảo xa và đất liền.

Sở cùng với các đơn vị bàn giao phòng máy tính cho Trường Mầm non Hướng Dương và phòng học số cho Phân hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. Cùng với đó, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) hỗ trợ miễn phí cải tạo, nâng cấp phòng máy tính tại 4 trường: Mầm non Hướng Dương, Tiểu học Cao Văn Ngọc, THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu.

Doanh nghiệp còn hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và khai thác phòng máy, giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh tiếp cận học liệu số và các trường ứng dụng công nghệ vào dạy học, quản lý.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Tin học Đại Dương, cho biết thiết bị được lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện sử dụng của từng trường. Với giáo dục mầm non, công nghệ hỗ trợ bài giảng trực quan nhưng không thay thế trải nghiệm, vận động và tương tác trực tiếp của trẻ. Đơn vị sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT đưa máy tính đến các trường, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và hỗ trợ vận hành để thiết bị được sử dụng lâu dài.

Sở cùng với các đơn vị bàn giao phòng máy tính cho Trường Mầm non Hướng Dương và phòng học số cho Phân hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Song song với việc đầu tư thiết bị, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại Côn Đảo.

Chuyên đề “Chuyển đổi số trong quản lý và dạy học” hướng dẫn ứng dụng AI, thiết kế bài giảng, khai thác học liệu số, kiểm tra và đánh giá học sinh. Cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu được giới thiệu giải pháp kiểm tra trên thiết bị thông minh; giáo viên Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc được bồi dưỡng kỹ năng ra đề. Học sinh trường này cũng tham gia chương trình tăng cường tiếng Anh qua nền tảng số và trò chơi tương tác, rèn kỹ năng nghe, nói, giao tiếp.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết từ năm học 2026-2027, thành phố cùng các đối tác hỗ trợ Côn Đảo triển khai các mục tiêu phát triển giáo dục theo Nghị quyết 71. Việc bổ sung thiết bị, bồi dưỡng giáo viên và trang bị kỹ năng cho học sinh góp phần tạo nền tảng để các trường từng bước mở rộng môi trường học tập số.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết từ năm học 2026-2027, thành phố cùng các đối tác hỗ trợ Côn Đảo triển khai các mục tiêu phát triển giáo dục theo Nghị quyết 71.

Theo ông Nguyên, học sinh Côn Đảo có thêm cơ hội phát triển kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ, giao tiếp và giới thiệu hình ảnh địa phương đến người dân TPHCM và cả nước.

Côn Đảo chính thức trở thành đặc khu trực thuộc TPHCM từ ngày 1/7/2025, sau khi thành phố được sắp xếp cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Là địa bàn hải đảo giàu giá trị lịch sử, văn hóa và có hệ sinh thái biển đặc thù, Côn Đảo đặt ra yêu cầu bảo đảm người dân, nhất là học sinh, được tiếp cận các điều kiện giáo dục ngày càng đồng đều.

Việc đưa máy tính đến 4 trường học không chỉ giải quyết nhu cầu thiết bị trước mắt, mà còn góp phần kết nối giáo dục Côn Đảo với tiến trình chuyển đổi số chung của thành phố, để khoảng cách địa lý không trở thành rào cản tiếp cận tri thức của học sinh nơi đảo xa.