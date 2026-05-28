Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có thông cáo báo chí về Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, bên cạnh việc sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị tập trung thảo luận 3 nội dung lớn gồm dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW và đề án thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Luật Đô thị đặc biệt là "đột phá của đột phá"

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết thành phố dự kiến trình Quốc hội dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tại kỳ họp gần nhất để ban hành. Đây sẽ là một thể chế vượt trội với khung pháp lý đồng bộ, phù hợp, mang tính ổn định và gắn với tầm nhìn dài hạn.

Dự luật được xác định là "đột phá của đột phá", cập nhật và hoàn thiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với vị thế, tầm vóc và sứ mệnh của thành phố; điều chỉnh toàn diện các vấn đề phát triển của một đô thị đặc biệt, thay thế cách tiếp cận thí điểm như hiện nay.

Theo tờ trình, luật sẽ xác lập địa vị pháp lý đặc thù của TPHCM với tư cách là đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia và quốc tế; giữ vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển.

Đây cũng là nền tảng để thành phố được áp dụng cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, có mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao, được ưu tiên nguồn lực và phân quyền phù hợp.

Một góc đô thị TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Kết luận nội dung này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Ông yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi, đồng thời bám sát chủ trương của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 cần rõ mục tiêu, trách nhiệm

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đã trình bày tờ trình về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Đây là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, xác lập định hướng phát triển mới đối với thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với vai trò đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tờ trình cũng nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình hành động là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo cơ sở thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố. Đồng thời, đây là căn cứ để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch gắn với phân công trách nhiệm, lộ trình và tiến độ theo từng lĩnh vực.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết chương trình hành động xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ kèm thời hạn hoàn thành, phân công phân nhiệm cụ thể và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt. Đặc biệt, việc theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả được thực hiện theo thời gian thực, gắn với chỉ tiêu của từng cơ quan, đơn vị.

Ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo vốn là thế mạnh của TPHCM, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Ông cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan và đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mục tiêu đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và sáng tạo để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố thời gian tới.

Tờ trình về việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trình bày tại hội nghị. Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được thành phố triển khai bám sát chỉ đạo của Trung ương nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.