Sáng 27/9, hơn 10.000 thí sinh bước vào vòng thi thực hành, cạnh tranh hơn 5.700 suất làm giáo viên từ mầm non đến THPT ở TPHCM. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký một nguyện vọng, tỷ lệ cạnh tranh là 1 chọi 2.

Bài thi diễn ra trong 30 phút, kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên, căn cứ vào vị trí việc làm. Sở sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu với người đạt tối thiểu 50/100 điểm.

Phần thi thực hành diễn ra theo trình tự: bốc thăm đề; ghi chép nội dung trình bày vào phiếu (15 phút); nộp phiếu; trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng theo nội dung đã nộp và trả lời các câu hỏi của hội đồng (15 phút).

Từ sớm, nhiều thí sinh ứng tuyển giáo viên tiểu học đã có mặt tại điểm thi THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn). Chị Trần Thị Thu, 22 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, cho biết cảm thấy lo lắng và hồi hộp vì đây là lần thi đầu tiên chị tham gia. "Hy vọng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, đặc biệt là đây là kỳ thi giáo viên đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập", chị nói.

Các thí sinh tập trung xem số báo danh.

Nhiều thí sinh tranh thủ xem lại những phần kiến thức đã chuẩn bị. Ở vòng thi số 2, thí sinh cần giới thiệu kỹ thuật, phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng trong bài giảng.

Anh Lê Trung, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp hồi tháng 7 tại ĐH An Giang đã quyết định "đánh liều" khi đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên TPHCM. Anh cho biết bản thân muốn thử thách ở một môi trường mới. "Tôi vừa tới thành phố lúc 5h sáng nay và chạy vào điểm thi. Hy vọng tôi sẽ đạt được kết quả tốt", anh Trung chia sẻ

Đây là lần thứ ba chị Nguyễn Khánh Linh (ở giữa), 24 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, tham dự kỳ tuyển dụng giáo viên. "Hy vọng sau sáp nhập, đề thi sẽ dễ hơn các năm trước", chị nói.

Thầy Nguyễn Tấn Chánh Trung, cán bộ tại điểm thi THPT Hùng Vương, cho biết sáng sớm có mưa rào, phần nào ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh. "Các cán bộ tại điểm thi đã tăng cường nhân sự để điều phối và hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi", thầy Trung nói.

Ảnh: Thông Nguyễn