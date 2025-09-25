Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, thành phố đang trong quá trình tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Thông tin vui là nguồn tuyển rất dồi dào, số lượng tuyển 848 giáo viên nhưng có gần 8.000 ứng viên đăng ký dự tuyển.

Theo ông Cương, có môn chỉ có duy nhất 1 chỉ tiêu tuyển dụng nhưng có tới 70-80 ứng viên đăng ký. “Đặc biệt, nguồn tuyển rất lớn từ sinh viên mới ra trường”, ông Cương nói.

Cụ thể, Hà Nội tuyển số giáo viên như sau:

Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung: Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng; đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng không được trái quy định pháp luật. Việc dự tuyển không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Người đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên vào các trường phổ thông (bao gồm cả trường THPT chuyên và trường chuyên biệt) thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với các nội dung gồm: Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) để tổ chức dạy học 1 tiết trên lớp; hướng dẫn học sinh giải quyết bài kiểm tra kiến thức môn học hoặc một vấn đề về chuyên môn; xử lý tình huống sư phạm.

Với lợi thế về nguồn tuyển, ông Cương cho rằng Hà Nội sẽ ngày càng có đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục đứng top đầu cả nước.

Liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ cũng đang xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng nhà giáo. Theo dự kiến, việc tuyển dụng sẽ gồm 2 vòng thi, tương thích với quy định về tuyển dụng viên chức hiện nay. Tuy nhiên, vòng 2 - về chuyên môn, nghiệp vụ - sẽ được thiết kế khác biệt, bám sát quy trình thực tế của hoạt động dạy học và giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên ở từng cấp học, từng trình độ đào tạo.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.