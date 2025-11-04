Sáng 4/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ VN) TPHCM đã tổ chức công bố thông tin về tình hình vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi công bố kết quả vận động. Ảnh: Quốc Ngọc

Theo đó, TPHCM đã vận động, tiếp nhận và phân phối hơn 204 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai và dịch bệnh.

Tính đến ngày 2/11, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 14.720 lượt ủng hộ, tổng trị giá 204,47 tỷ đồng. Trong đó, 147 tỷ đồng đã được chuyển đến 18 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng như Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi... Riêng Cao Bằng được hỗ trợ 23 tỷ đồng, gồm 10 tỷ xây cầu dân sinh và 10 tỷ xây, sửa Trường Mầm non Kim Đồng.

Bên cạnh tiền mặt, thành phố còn tiếp nhận 70 tấn gạo, hơn 11.000 túi thuốc gia đình, 4.619 thùng nhu yếu phẩm và 535 thùng chăn, mền, ga, khăn, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Hàng hóa được chuyển khẩn trương đến các địa phương, trong đó Nghệ An, Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng là những nơi nhận số lượng lớn.

Từ tháng 9 đến đầu tháng 11, ba đoàn công tác của MTTQ TPHCM đã trực tiếp đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh và Lạng Sơn để thăm hỏi, trao hỗ trợ. Dự kiến, đoàn đến Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ khởi hành ngay sau khi thời tiết ổn định.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao thư cảm ơn cho các đơn vị hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ kéo dài. Ảnh: Quốc Ngọc

Chủ tịch UB MTTQ VN TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thành phố luôn thực hiện phương châm “nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào ba nhóm hỗ trợ chăm lo sức khỏe, hỗ trợ y tế - phòng bệnh và ổn định đời sống - học tập.

“TPHCM không chỉ chuyển kinh phí mà còn chú trọng việc tổ chức các đoàn đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ và tìm hiểu nhu cầu của bà con để hỗ trợ sát với điều kiện thực tế ở những nơi cần phải hỗ trợ”, ông nhấn mạnh.

Riêng trong ngày 4/11, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận thêm 22 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng trị giá hơn 6,12 tỷ đồng, trong đó gần 1 tỷ đồng là hàng hóa thiết yếu.