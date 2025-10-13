Theo chương trình từ Văn phòng Thành uỷ TPHCM, phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay (13/10). Phiên chính thức sẽ diễn ra cả ngày 14/10 và sáng 15/10.

Trước phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội viếng Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phiên trù bị, đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc.

Đại hội cũng sẽ thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TPHCM góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thông qua nội quy Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất.

Đáng chú ý, tại phiên trù bị, các đại biểu sẽ đóng góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 13/10. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TPHCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, đại hội đã triệu tập 550 đại biểu, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.

Ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội, thành phố sẽ có các hoạt động bổ trợ như tổ chức 3 không gian triển lãm. Trong đó, một không gian gắn với hoạt động chuyển đổi số của địa phương.

Triển lãm sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra đại hội, từ ngày trù bị (13/10) cho đến ngày kết thúc (15/10). Do đó, các đại biểu hoàn toàn có thể trải nghiệm hoạt động tại khu vực tổ chức đại hội.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng đại hội. Việc này nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh.