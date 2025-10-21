Với tinh thần "chia ngọt sẻ bùi", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối trung gian, chuyển những tấm lòng hảo tâm đến với người dân vùng lũ.

Sau một thời gian kêu gọi, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chuyển khoản đến quỹ Báo giúp đỡ người dân vùng bão, lũ khắc phục khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống.

Báo VietNamNet cập nhật danh sách các bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

Dưới đây là danh sách bạn đọc tiếp tục ủng hộ người dân vùng bão, lũ từ ngày 13/10 tính đến ngày 19/10/2025:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 13/10/2025 20.000.000,00 5286WBVNA223GDRK.Tran Thi Truc Phuong chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251013.191459.106000122086.TRAN THI TRUC PHUONG.970412 13/10/2025 50.000,00 020097042210131608302025LG1Q682587.77862.160831.chuyen tien ung ho dong bao LL 13/10/2025 200.000,00 5286VNIBJ2L5713L.Ung ho dong bao vung thien tai, lu lut..20251013.135439.017704060071700.NGUYEN THI LY NHIEN.970441 13/10/2025 500.000,00 5286IBT1iW4D829N.Dang Thi Giang Thanh ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251013.120548.66886966666.DANG THI GIANG THANH.970423 13/10/2025 1.000.000,00 5286IBT1jW2AZTU9.HANH TAM - UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT-131025-08:03:38 386771.20251013.080338.6357447.BUI THI HANH TAM.970416 13/10/2025 300.000,00 CT DEN:126T25A0LAMSJQP5 Vietinbank;114000161718;H0ang tuan chuyen tien ung ho bao so 10 mien bac 14/10/2025 500.000,00 CT DEN:528704914800 IBFT PHAM VAN HOA ung ho lu lut mien bac 14/10/2025 100.000,00 CT DEN:126T25A0MNHMZBLC NGUYEN CHIEN THANG UNG HO DONG BAO BI BAO LUT 14/10/2025 20.000,00 5287IBT1kJ8SFZAQ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25287228510980.20251014.201901.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 14/10/2025 2.000.000,00 5287IBT1kJ81HZG9.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut FT25287942504853.20251014.133647.19032093720016.VND-TGTT-TRAN THI CAM GIANG.970407 14/10/2025 150.000,00 0200970422101413314720259VO1835294.97588.133148.HA THO GIANG ung ho dong bao thien tai lu lut 14/10/2025 10.000,00 5287IBT1cWDCA98U.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.131052.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 14/10/2025 10.000,00 5287IBT1cWDC4NR8.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.130902.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 14/10/2025 10.000,00 5287IBT1cWDC4F18.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251014.130740.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 14/10/2025 50.000,00 020097048810141036032025mnO8623363.61900.103533.UBG HO DONG BAO BI THIEN TAI 14/10/2025 100.000,00 020097040510140900412025OHM0009635.70607.090017.Vietcombank:0011002643148:ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 14/10/2025 100.000,00 5287IBT1jW2E4X4L.UNG HO DONG BAO VUNG LU LUT-141025-08:52:17 294682.20251014.085217.28124187.PHAM THANH HAU.970416 14/10/2025 100.000,00 MBVCB.11297044359.ung ho dong bao thien tai lu lut.CT tu 0611001710153 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 15/10/2025 100.000,00 CT DEN:126T25A0PL1F4F0U BUI XUAN HONG PHUONG NAM DINH UNG HO DONG BAO BI LU LUT 15/10/2025 350.000,00 CT DEN:126T25A0PB4U0MZN NGUYEN HONG SON chuyen tien ung ho dong bao bi lu lut 15/10/2025 500.000,00 5288IBT1iW47B7FD.PHAM THI HANH ung ho dong bao lu lut do bao so 10 va 11.20251015.150527.46547397.PHAM THI HANH.970432 15/10/2025 20.000,00 MBVCB.11310918470.NGO THANH DO ung ho dog bao.CT tu 9961966069 NGO THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 15/10/2025 500.000,00 020097042210150120262025OFH7235262.85921.012027.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 16/10/2025 200.000,00 MBVCB.11335795033.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 16/10/2025 120.000,00 020097048810161436202025h79K308544.52307.143549.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT 16/10/2025 200.000,00 020097041510161158212025VGkL537116.61766.115821.QR - LE VAN QUANG Chuyen tien ung ho lu lut 16/10/2025 10.000,00 5289IBT1cWDU2JVJ.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.103228.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 16/10/2025 10.000,00 5289IBT1cWDUCFH4.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.103106.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 16/10/2025 300.000,00 020097041510160849132025SMmc808921.48905.084914.PHAM TUAN VIET ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 16/10/2025 1.000.000,00 020097042210160842462025OOM6581548.26290.084247.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 16/10/2025 200.000,00 020097042210160838422025QXDL327172.11849.083843.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 16/10/2025 20.000,00 5289IBT1bWXYHZ8F.Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251016.081225.04386014687986.DINH TAT THANH.970426 16/10/2025 50.000,00 020097042210160720382025P4E6335768.65524.072038.Ung ho nguoi dan vung bi thien tai bao lu tinh CAO BANG. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 17/10/2025 1.000.000,00 Ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut 17/10/2025 200.000,00 020097041510172010592025x123145222.37819.201059.NTBT chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut bao so 10 17/10/2025 1.000.000,00 5290IBT1jW9JT2RJ.PHAN MINH NGHIEM UNG HO LU LUT-171025-17:48:26 972659.20251017.174826.52061268.PHAN MINH NGHIEM.970416 17/10/2025 50.000,00 020097041510170746362025onVS395833.38087.074636.QR - LE NGO NGOC THU ung ho nguoi dan vung thien tai 18/10/2025 100.000,00 5291IBT1iWASQIJI.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.20251018.155801.686819763333.TRINH MINH DONG.970432 18/10/2025 256.880,00 0200970422101815143920250I6I581885.39947.151414.Ung ho nguoi dan Cao Bang vuot kho khan sau bao lu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 18/10/2025 300.000,00 MBVCB.11355715906.TAN HUE NGHIA chuyen tien ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 0421000500922 TAN HUE NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET 18/10/2025 200.000,00 020097048810180102532025zp6D073391.71167.010221.UNG HO NGUOI DAN VUNG THIEN TAI LU LUT 19/10/2025 300.000,00 020097048810192124382025QztD233014.83988.212412.HIEN MNCN2 CHUYEN TIEN UNG HO VUNG THIEN TAI LU LUT 19/10/2025 1.000.000,00 CT DEN:126T25A0W2WAQ0ZG MBVCB.11370510758.763852.NGUYEN HOANG HUY chuyen tien UNG HO DONG BAO VUNG THIEN TAI ,LU LUT.CT tu 7917236929 NGUYEN HOANG HUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK

Báo VietNamNet tiếp tục kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng chung tay hướng về đồng bào vùng thiên tai, bão lụt.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ người dân vùng thiên tai lũ lụt 1. Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X 2. Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081

