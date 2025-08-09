Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề nghị các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện gồm: các nhà sản xuất, lắp ráp phương tiện xe điện; các đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc, đổi pin; các nền tảng gọi xe công nghệ; các ngân hàng, tổ chức tài chính; các công ty cung cấp dịch vụ giao thông … tích cực đề xuất các gói hỗ trợ người dùng, tài xế chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông đồng hành cùng các chương trình của Chính phủ và thành phố.

Danh sách doanh nghiệp Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM mời đề xuất các gói hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển sang xe điện. Ảnh: TC

Cụ thể, các lĩnh vực và nội dung mà HIDS đề nghị gồm có:

- Các ưu đãi về giảm giá bán xe, chiết khấu mua xe hoặc phụ kiện đặc biệt.

- Các chương trình thu xe cũ, đổi xe mới; cung cấp các gói cho vay trả góp mua xe với lãi suất ưu đãi, đơn giản về thủ tục.

- Đầu tư phát triển hạ tầng sạc/trạm đổi pin; đa dạng hoá các dòng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ.

- Các giải pháp hình thành tính tín chỉ carbon, các phương pháp đo lường, giám sát và báo cáo phát thải khí nhà kính từ hoạt động giao thông vận tải; chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả giảm phát thải.

- Đầu tư nhà máy tái chế pin xe điện; đầu tư hoặc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái xe điện.

- Các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, giáo dục thúc đẩy chuyển đổi xanh, giao thông xanh.

Với các đề nghị trên, danh sách các doanh nghiệp, tổ chức mà cơ quan nghiên cứu gửi văn bản đến gồm nhiều "ông lớn", như Vingroup, Grab, Be, Yadea, Ngân hàng VCB, Honda Việt Nam…

Theo HIDS, các đề xuất và cam kết của doanh nghiệp, các nhà đầu tư là cơ sở quan trọng, góp phần tăng tính khả thi khi xây dựng khung chính sách hỗ trợ toàn diện, tạo ra cơ chế hợp tác công – tư hiệu quả, hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

HIDS đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp gửi văn bản đề xuất về Viện và Sở Xây dựng trước ngày 10/08/2025 để các cơ quan tham mưu tổng hợp trình UBND thành phố.