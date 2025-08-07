Hầu hết các mẫu xe điện hiện nay sử dụng pin ắc quy chì không cho phép tháo rời. Vì thế, người dùng bắt buộc phải sạc xe tại các trạm sạc đặt ngoài đường, trong khuôn viên chung cư hay trung tâm thương mại.

Hiểu được nhu cầu thị trường, nhiều quán cà phê, nhà hàng và trạm dừng nghỉ đã liên kết với các công ty phát triển trạm sạc để xây dựng mô hình nhượng quyền tích hợp sạc nhanh, cũng như cung cấp dịch vụ đồ ăn thức uống.

Tại TPHCM, theo khảo sát của VietNamNet, các mô hình trạm dừng nghỉ, quán cà phê kết hợp dịch vụ sạc điện dành cho tài xế xe công nghệ hai bánh đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Đại diện Trạm sạc sửa chữa xe điện 3T (đường Phan Văn Trị, TPHCM) cho biết, trạm đã kinh doanh mô hình này được nửa năm và lượng khách tới sử dụng dịch vụ đang tăng trưởng đều. Trung bình một ngày, có từ 70-80 lượt tài xế xe hai bánh tới trạm để sạc điện, rồi tranh thủ nằm võng để nghỉ ngơi trong thời gian sạc.

Trước khi cắm sạc, anh Hoàng Trung thường để xe "nguội" khoảng 15-20 phút. Sau gần hai năm chuyển sang xe điện, từ chỗ không thích anh đã dần thay đổi quan điểm nhờ sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Theo anh, tài xế cần chủ động tìm hiểu kiến thức về xe điện, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và lưu ý thời gian sạc cũng như chất lượng nguồn điện tại nhà.

Thời điểm 12h trưa, các võng nằm nghỉ tại đây gần như đã kín người. Trạm mở cửa từ 8h sáng tới 10h tối và có khoảng 40 võng phục vụ cánh tài xế. Về chi phí, trạm sạc này tính tiền nước riêng. Còn tiền nằm võng là từ 10.000-18.000 đồng/lượt.

Trong lúc chờ xe sạc pin, anh Võ Văn Tời tranh thủ nghỉ trưa và dùng bữa tại quán. Anh cho hay, xuất hiện nhiều quán cà phê, trạm dừng hỗ trợ sạc xe ở khắp các xã, giúp việc tìm điểm dừng chân trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, anh ưu tiên những nơi có không gian thoáng, rộng rãi và giá dịch vụ phù hợp.

“Nếu lúc tài xế tới, pin xe còn trên 50%, chi phí nằm võng là 10.000 đồng. Pin dưới 50% là 18.000 đồng. Tài xế cứ nằm đến lúc nào cần thì sẽ đi, chúng tôi không giới hạn thời gian”, đại diện trạm sạc này nói. Xe hết sạch pin sẽ cần sạc trong khoảng 3-4 tiếng và mức phí trên vẫn được trạm áp dụng.

Trạm sạc này thu hút đông tài xế nhờ mặt bằng rộng và vị trí gần các khu vực tập trung khách. Ngoài ra, tài xế cũng có khu vực tắm tại trạm miễn phí. Trước đây, trạm mở cửa 24/7 và sau 10 giờ tối sẽ tính phí phụ thu là 10.000 đồng/võng. Lượng tài xế nghỉ đêm cũng rất đông nhưng do không đủ nhân viên nên trạm đã giới hạn thời gian mở cửa.

“Các tài xế không chỉ đến đông vào buổi trưa. Do chạy đêm kiếm nhiều tiền hơn nên buổi chiều, tài xế cũng ghé để sạc lần cuối rồi họ đi ‘cày’ đêm. Trạm chúng tôi toàn khách quen, họ đến đây mỗi ngày như nhà của mình. Cứ đúng giờ đấy tài xế sẽ đến. Họ tự ra quầy lấy nước, trả tiền rồi lên võng nằm ngủ”, đại diện trạm nói.

Cách trạm 3T khoảng 3km, các quán cà phê kết hợp dịch vụ cho sạc xe điện cũng được mở trên đường Phạm Văn Đồng, đường Kha Vạn Cân. Đây là các trục đường có mật độ phương tiện di chuyển đông.

Chủ quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng cho biết, quán mở cửa 24/7 để đáp ứng nhu cầu sạc xe điện kết hợp nghỉ ngơi cho các tài xế công nghệ hai bánh. Quán tính chi phí theo thời gian xe cắm sạc nhưng chủ quán từ chối tiết lộ cụ thể.

Hơn 400.000 xe hai bánh, chiếm 4,8% tổng số phương tiện tại TPHCM (bao gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đang được sử dụng cho mục đích vận tải qua các ứng dụng gọi xe, giao hàng. Sức ép từ đô thị hóa và xu hướng dùng ứng dụng đặt xe, nhất là trong giới trẻ, có thể khiến con số này tiếp tục tăng mạnh.

Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM (HIDS) công bố năm 2025, giá xăng hiện cao hơn đáng kể so với chi phí sạc điện. Tài xế công nghệ chạy 80-120 km mỗi ngày có thể tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu nếu chuyển sang xe điện.

Tuy nhiên, thời gian sạc vẫn là một trong những rào cản lớn với tài xế công nghệ sử dụng xe điện. Tài xế phải di chuyển liên tục. Áp lực thời gian là rất lớn vì đối với họ, thời gian chính là thu nhập.

Hiện nay, VinFast là doanh nghiệp duy nhất xây dựng hệ thống trạm sạc cho cả xe hai bánh và bốn bánh. Một doanh nghiệp khác là V-Green cũng cung cấp dịch vụ nhượng quyền trạm sạc. Ngoài ra, Selex đang tham gia phát triển hệ sinh thái xe điện hai bánh dành riêng cho tài xế công nghệ. Tính đến tháng 6/2025, Selex đã lắp đặt gần 50 trạm đổi pin trên địa bàn TPHCM.

Dẫu vậy, hạ tầng trạm sạc và đổi pin tại TPHCM được đánh giá là còn sơ khai, chưa đáp ứng được mục tiêu điện hóa phương tiện giao thông nói chung và xe hai bánh nói riêng. Hiện, thành phố chỉ có khoảng 600 điểm sạc công cộng (đáp ứng dưới 10% nhu cầu dự kiến cho 350.000 đến 400.000 xe điện hai bánh trong tương lai).

Các trạm sạc này chủ yếu do một số doanh nghiệp tư nhân như VinFast, Selex, MBI thực hiện.