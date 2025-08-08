Một trạm sạc xe điện đặt trong hẻm 186 đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, được nhiều tài xế xe công nghệ tìm đến để sạc pin và nghỉ ngơi sau nhiều giờ chạy liên tục. Thời gian gần đây, mô hình kết hợp quán cà phê với trạm sạc ngày càng phổ biến tại TPHCM.

Anh Bùi Văn Khôi, chủ trạm sạc cho biết đã vận hành địa điểm này được hơn một tháng rưỡi theo hình thức nhượng quyền từ một doanh nghiệp đang có hơn 30 trạm sạc tại TPHCM. Anh đầu tư khoảng 150 triệu đồng cho hệ thống gồm 10 đầu sạc nhanh.

Ngoài ra, cơ sở của anh cũng được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy và kiểm tra nguồn điện định kỳ để đảm bảo an toàn.

Trạm chỉ cung cấp dịch vụ sạc nhanh, rút ngắn thời gian sạc từ hơn ba tiếng xuống còn hơn một tiếng nhờ hệ thống điện ba pha công suất 1.800 Watt. Phí sạc được tính theo mức pin: 30.000 đồng với xe dưới 50% pin và 20.000 đồng nếu trên 50%.

Trung bình mỗi ngày trạm đón khoảng 80 lượt tài xế. Theo anh Khôi, lượng khách đã tăng 40% so với tháng đầu tiên.

Ngoài sạc điện, tài xế được sử dụng miễn phí trà đá, nhà tắm, ghế bố có quạt và khu phơi đồ trên sân thượng. Trạm có thể phục vụ tối đa 10 xe cùng lúc. Vào giờ cao điểm, tài xế phải chờ đến lượt nhưng vẫn có không gian nghỉ ngơi trong lúc chờ.

Đặc biệt, khi đầy pin, trạm sẽ dùng bộ đàm liên hệ để tài xế xuống nhận xe.

Ngay khi vừa bật ứng dụng, anh Minh Hải (phường Gia Định) lập tức nhận được cuốc xe. Trước đây, mỗi ngày anh tốn hơn 50.000 đồng tiền xăng, chưa kể chi phí bảo dưỡng định kỳ. Từ khi chuyển sang xe điện, mỗi lần sạc chỉ mất vài nghìn đồng nhưng có thể chạy được nhiều giờ.

Nhiều tài xế công nghệ đánh giá xe máy điện giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đặc biệt khi có thể tranh thủ sạc tại các điểm dịch vụ, quán cà phê tích hợp trạm sạc.

Trạm còn cung cấp phòng ngủ giường tầng có máy lạnh với phí 5.000 đồng/lượt nghỉ. Nếu thuê theo tháng, giá là 1,5 triệu đồng cho tháng đầu tiên và 2 triệu đồng cho các tháng tiếp theo. Anh Khôi cho biết, đa phần các bác tài đang đăng ký theo tuần.

Tài xế Phạm Ngọc Thịnh (quê Tây Ninh) cho biết mô hình này giúp anh yên tâm hơn khi phải chạy các cuốc đường dài. Tuy nhiên, loại hình trạm sạc kết hợp chỗ nghỉ hiện mới chỉ phổ biến ở TPHCM, chưa xuất hiện nhiều tại các địa phương khác.

Một số ứng dụng di động, bao gồm cả ứng dụng của các hãng xe, hiện cung cấp thông tin về địa điểm sạc, giúp tài xế dễ dàng tra cứu trạm gần nhất.

