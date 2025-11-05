Ngày 5/11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân không an toàn, không đảm bảo chất lượng được quảng cáo trên mạng xã hội.

Căn cứ văn bản ngày 22/10/2025 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về phối hợp kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm, một số sản phẩm thực phẩm giảm cân do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo đang được bán trực tuyến trên mạng xã hội, trong đó có Kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, các cơ quan chức năng hiện đang khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như nội dung quảng cáo của các sản phẩm này.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra chính thức, Sở khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua và không sử dụng các sản phẩm N-Collagen Chanh Plus, N-Collagen Đông trùng hạ thảo tổ yến Plus+, cùng Kẹo táo thải mỡ bụng (còn gọi là "Kẹo táo", trên bao bì có in tên Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma). Đặc biệt, người tiêu dùng cần cảnh giác với những sản phẩm được các cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội mà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngân Collagen quảng cáo kẹo giảm cân N-Collagen. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên các cơ quan quản lý đưa ra cảnh báo về sản phẩm mang nhãn hiệu N-Collagen. Trước đó, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã từng lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng không nên tin vào các quảng cáo sai sự thật về công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen.

Cục khẳng định, việc mua và sử dụng các sản phẩm này có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe lẫn tài chính của người tiêu dùng. Hơn nữa, nội dung quảng cáo của những sản phẩm này đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quảng cáo.

Cùng ngày, nhiều phòng văn hóa - xã hội của các phường trên địa bàn TPHCM cũng đã phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm giảm cân trên của Ngân Collagen.