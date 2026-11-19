TPHCM lần đầu tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và truyền thông đối ngoại, dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Từ ngày 20/11 đến 20/12, TPHCM sẽ tổ chức hai khóa bồi dưỡng trực tuyến về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và truyền thông đối ngoại.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 11/7/2026 của UBND TPHCM về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026-2027.

Hai khóa học gồm: Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - TPHCM năm 2026 và Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội - TPHCM năm 2026.

Trong đó, khóa bồi dưỡng về công tác phát ngôn gồm 3 chuyên đề, tập trung cập nhật quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, soạn thảo thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn và tổ chức họp báo. Học viên còn được trang bị kỹ năng nhận diện, ứng phó với thông tin giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ ngày 20/11 đến 20/12, TPHCM sẽ tổ chức hai khóa bồi dưỡng về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh minh họa: Phước Sáng

Khóa học về truyền thông đối ngoại gồm 5 chuyên đề, tập trung nâng cao năng lực quản trị mạng xã hội, tiếp nhận và xử lý bình luận trái chiều, xác minh thông tin sai lệch và phản hồi kiến nghị của người dân.

Cả hai khóa học dành cho cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại, người phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn tại các sở, ngành, địa phương và đội ngũ truyền thông cấp xã, phường.

Học viên có thể chủ động truy cập bài giảng video, học và xem lại nội dung trên thiết bị có kết nối Internet. Nền tảng cũng hỗ trợ theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả học tập của từng cá nhân và đơn vị.

Thông qua chương trình, TPHCM hướng đến chuẩn hóa kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông và nâng cao tính chủ động, minh bạch trong hoạt động thông tin của các cơ quan nhà nước.