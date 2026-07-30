Nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính cho báo chí

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, báo chí đã có những đóng góp vào kết quả chung đó qua việc dẫn dắt, lan tỏa và định hướng thông tin rất sát với chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Báo chí đã đổi mới phương thức tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, tận dụng tối đa không gian mạng để truyền tải kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm chủ thể để tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Phó Thủ tướng đánh giá, báo chí đã bám sát sự điều hành, đồng hành với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương để giải quyết các nút thắt, khó khăn nhất là về thể chế.

"Báo chí đã đi rất nhanh, chủ động đón đầu, truyền thông kịp thời", Phó Thủ tướng đánh giá và cho rằng báo chí không chỉ thông tin thuần túy mà còn phân tích, phản biện hệ thống chính sách, thông qua đó đã khơi dậy khát vọng và niềm tin xã hội.

Nhấn mạnh đến quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan tiếp tục bám sát thực tiễn, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, chính sách lớn và tạo ra những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, báo chí cần bám sát những nhiệm vụ trong điều hành của Chính phủ thời gian tới để truyền thông, nhất là truyền thông chính sách.

Phó Thủ tướng gợi mở báo chí cần đổi mới phương thức truyền thông, sáng tạo và tận dụng nền tảng số tối đa.

Chính phủ sẽ quan tâm cơ chế truyền thông chính sách; cung cấp thông tin cho báo chí bài bản hơn qua kế hoạch truyền thông, thông tin trực tiếp, họp báo và phát ngôn của các bộ, cơ quan của Chính phủ.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho truyền thông chính sách. Bộ VH-TT-DL hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật và sẽ sớm ban hành; giao Bộ Tài chính nghiên cứu về cơ chế tự chủ tài chính cho báo chí.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết lưu ý, báo chí cần tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tham gia hiệu quả vào công tác truyền thông chính sách.

"Báo chí không chỉ ngồi chờ thông tin mà cần chủ động khai thác, phân tích và truyền tải thông tin đến người dân", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.

Ông cho biết tới đây Bộ Chính trị sẽ thông qua chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, trong đó có nội dung về xây dựng hạ tầng kỹ thuật dùng chung cho toàn hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết trong 7 tháng đầu năm, đất nước đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, báo chí cách mạng luôn có mặt ở tuyến đầu, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, triển khai hiệu quả các đợt tuyên truyền cao điểm, đưa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cổ vũ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, quyết tâm và những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ người làm báo.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ, công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu

Ông khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời là diễn đàn, là tiếng nói của nhân dân, hai vế này không được tách rời nhau.

Báo chí cách mạng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền. Sức mạnh riêng của báo chí cách mạng là góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chấm dứt tình trạng đưa tin theo kiểu “lễ tân”

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ông đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền 3 dòng chủ lưu thông tin. Thứ nhất là kết quả tăng trưởng hai con số, để tạo khát vọng, khí thế trong nhân dân. Thứ hai là xã hội phải kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Hội nghị Trung ương 3 có một nghị quyết về vấn đề này. Thứ ba là văn hóa và con người Việt Nam phải ngang tầm với thời kỳ mới.

"Tăng trưởng nhanh mà xã hội không lành mạnh thì không thể bền vững. Xã hội ổn định mà con người thiếu bản lĩnh, thiếu khát vọng thì không thể đi xa được. Ba mạch ấy chỉ hợp lưu khi có niềm tin xã hội. Đây là điều không tự sinh ra mà phải được bồi đắp trong từng ngày bằng kết quả điều hành lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, bằng sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân và được truyền thông đưa thông tin đến với dân để dân hiểu", ông phân tích.

Lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị báo chí tiếp tục tuyên truyền chiều sâu mới, chấm dứt tình trạng đưa tin theo kiểu “lễ tân”.

Điều quan trọng, báo chí phải thông tin được đến người dân nội dung mới nhất của chính sách, tìm cách để nói cho dân hiểu đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Các cơ quan báo chí cũng phải đồng hành cùng với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Để khơi thông nguồn lực quốc gia và xác lập mô hình phát triển dựa vào tri thức, công nghệ, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cần chuyển mạnh từ đưa tin số liệu sang phân tích, kiến giải và đề xuất giải pháp.

Ông gợi mở mỗi tuần nên chọn một điểm nghẽn để “mổ xẻ” đến cùng, tuyệt đối không né việc khó, không để khoảng trống thông tin.

“Nếu chúng ta để khoảng trống nào, thông tin xấu độc sẽ lấp ngay vào khoảng trống đó”, ông Trịnh Văn Quyết nói và đề nghị mỗi cơ quan báo chí tự trả lời câu hỏi “báo chí đóng góp bao nhiêu phần trăm vào mục tiêu tăng trưởng của đất nước?”.

Cùng với đó, ông cũng đề nghị báo chí đưa các nội dung thông tin, phân tích lên nền tảng số và mạng xã hội vì “người dân đọc mạng xã hội rất nhiều”, phải đưa thông tin lên mạng xã hội mới có thể đáp ứng yêu cầu, để người dân có kênh thông tin kiểm chứng. Báo chí cũng phải nhân lên điều tử tế, cổ vũ cái tốt, lên án điều xấu.

“Báo chí không chỉ đưa tin mà phải chạm tới trái tim, tôn vinh người tốt, việc tốt, khơi dậy tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý báo chí cần giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thông tin.

Ông cho rằng: “Sức chống chịu của một quốc gia trước hết là sức chống chịu về tinh thần, báo chí phải chuyển từ phản bác bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng; tăng tính tấn công sắc bén, kịp thời có những chứng cứ thuyết phục bằng sự thật”.

Mỗi cơ quan báo chí cần hoàn thiện đề án chuyển đổi số và quy trình kiểm soát nội dung, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

“Báo chí cách mạng phải nói đúng, nói trúng, nói kịp thời, nói hay và sử dụng công nghệ trở thành phương tiện hỗ trợ nhà báo trong tác nghiệp, chứ công nghệ không thể thay bản lĩnh chính trị của một phóng viên báo chí”, ông lưu ý.

Nhấn mạnh "không thể đòi hỏi báo chí đi trước trong khi thông tin đến với báo chí lại đi sau”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan quản lý báo chí phải chủ động tương tác với các cơ quan quản lý nhà nước để có thông tin, định hướng sớm.