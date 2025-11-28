Sáng 28/11, người dân TPHCM bất ngờ trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm, với nhiệt độ giảm xuống mức 19 độ C theo ghi nhận từ nhiều ứng dụng thời tiết.

Vào sáng sớm, trời quang mây và gió nhẹ kết hợp với nền nhiệt thấp đã tạo nên bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với thời tiết nóng bức thường thấy tại thành phố.

Sáng nay, nhiệt độ tại TPHCM xuống mức 19 độ C tạo cảm giác thích thú cho người dân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhiều người dân tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước hiện tượng "lạnh" hiếm hoi này. Trên các tuyến phố, người dân mặc thêm áo khoác dày, quấn khăn quàng cổ giữ ấm.

Chị Hằng, một người dân tại phường Sài Gòn, chia sẻ: “Thật sự rất lạnh, tôi phải mặc áo khoác dày và quấn khăn. Cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy, rất lạ và thích thú.”

Các bậc phụ huynh cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho con em mình, trang bị thêm áo ấm, khẩu trang trước khi đến trường, khác hẳn với trang phục nhẹ nhàng thường ngày.

Các em nhỏ được phụ huynh trang bị thêm áo ấm, khẩu trang, bao tay để giữ ấm cơ thể trước khi đến trường. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo nhận định từ các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân chính của đợt lạnh bất thường này là sự tác động của một khối không khí lạnh mạnh tràn về. Thông thường, các khối không khí lạnh di chuyển lệch đông từ biển vào và ít ảnh hưởng sâu đến khu vực Nam Bộ.

Tuy nhiên, lần này, do tác động từ bão trên Biển Đông, khối không khí lạnh đã bị ép di chuyển thẳng từ Bắc xuống Nam. Khi đến TPHCM và các tỉnh Nam Bộ, cường độ của nó vẫn còn khá mạnh, dẫn đến nhiệt độ giảm sâu.

Đến hơn 7h sáng, nhiệt độ tại TPHCM vẫn duy trì ở mức 20 độ C. Không chỉ riêng TPHCM, nhiều tỉnh thành khác ở Nam Bộ, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, cũng ghi nhận nhiệt độ giảm mạnh, có nơi xuống dưới 18 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp khiến người lái xe ôm ngồi co ro bên vỉa hè. Ảnh: Tuấn Kiệt

Người dân mặc thêm áo ấm, quàng khăn để giữ ấm cơ thể khi ra đường. Ảnh: Tuấn Kiệt