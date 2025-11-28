Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; riêng vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/11, đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ dao động từ 11-26 độ.

Miền Bắc đêm và sáng trời rét. Ảnh: Bảo Kiến

Về cơn bão số 15 Koto, chuyên gia Khí tượng thủy văn nhận định, ngày 28/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h. Đến 19h, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Bắc.

Khi không khí lạnh tràn xuống làm tăng khí áp và tạo ra sự chênh lệch gió giữa khối không khí lạnh với bão, hoàn lưu bão được bổ sung động lực nên có khả năng tiếp tục duy trì ở cấp 10-11.

Tuy nhiên, khi bão áp sát ven bờ (khoảng kinh tuyến 113) đúng lúc không khí lạnh xâm nhập sâu, nhiệt độ mặt biển giảm mạnh khiến bão bắt đầu suy yếu. Khi suy yếu, ảnh hưởng về cường độ và quỹ đạo không còn rõ như lúc mới vào Biển Đông. Do đó, diễn biến của bão sau ngày 28/11 vẫn khá phức tạp.

Dự báo thời tiết ngày 28/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.