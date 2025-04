UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về giao nhiệm vụ cụ thể công tác sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và UBND cấp huyện tham mưu phương án chuyển giao các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập về UBND phường, xã quản lý; Đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp nghề hiện do các quận huyện quản lý, đề xuất phương án chuyển về Sở GD-ĐT quản lý và tổ chức lại theo hướng cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường.

TPHCM hiện có hơn 1.255 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập. Trong đó, mầm non có 474 trường, tiểu học có 556 trường, THCS có 225 trường. Từ trước đến nay, các trường này do UBND của 22 quận/huyện và TP Thủ Đức quản lý.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thành phố sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ. Dự kiến sau khi sắp xếp các trường hiện nằm ở xã, phường nào thì thuộc xã phường mới quản lý. Đối với những phường, xã khi sáp nhập có chia địa giới thuộc phường xã mới, trường học ở địa chỉ nào thì sẽ thuộc về phường mới.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc bảo đảm duy trì, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập tại các đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục và chuyển giao cho chính quyền cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường THCS, tiểu học, mầm non theo Kết luận số 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.