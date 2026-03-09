Chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước

Gần đây, trên báo chí và mạng xã hội có thông tin việc di dời cơ sở Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TPHCM. Một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại.

Liên quan đến vấn đề này, cơ quan chức năng TPHCM cho biết, chủ trương di dời cơ sở Trường ĐH Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị ĐHQG TPHCM không phải là vấn đề mới phát sinh.

Trong quá trình phát triển hệ thống ĐHQG TPHCM, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị ĐHQG nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Tuy nhiên, việc triển khai trước đây gặp nhiều khó khăn do quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tại Khu đô thị ĐHQG TPHCM đã có quỹ đất gần 40ha dành cho Trường ĐH Bách khoa. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng tại khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ, tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Phù hợp chủ trương sắp xếp cơ sở giáo dục nội thành

Theo cơ quan chức năng, việc nghiên cứu di dời cũng xuất phát từ chủ trương chung của thành phố. Cụ thể, ngày 25/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Trường đại học Bách Khoa TPHCM. Ảnh: HCMUT

Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo. Đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý và bền vững.

Bên cạnh đó, việc di dời còn nhằm phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Do đó, việc nghiên cứu di dời cơ sở của Trường Đại học Bách khoa TPHCM chỉ là một nội dung cụ thể trong quá trình triển khai chủ trương chung, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một trường.

Thẩm quyền quyết định của Chính phủ

Các cơ quan chức năng cho biết việc điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong nội dung kết luận của Thành phố cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TPHCM đã được Thủ tướng phê duyệt.

“Do đó, hiện nay TPHCM chỉ đang xem xét đề xuất của ĐHQG TPHCM và Trường ĐH Bách khoa thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định”, cơ quan chức năng TPHCM thông tin.

Liên quan đến khu đất hiện hữu của trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, cơ quan chức năng cho biết, hiện mới đang trong quá trình nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố.

Đến thời điểm hiện tại chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất cũng như chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

“Mọi phương án sử dụng đất trong tương lai đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, cơ quan chức năng TPHCM nhấn mạnh.

Theo phân công của thành phố, Sở Tài chính TPHCM chủ trì phối hợp với ĐHQG TPHCM cùng các sở, ngành liên quan để nghiên cứu và hoàn thiện đề án.

Quá trình nghiên cứu và xây dựng phương án sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc là tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đồng thời phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

Cơ quan chức năng TPHCM cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức khi các phương án cụ thể được nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, việc tiếp nhận các ý kiến của xã hội cũng sẽ được xem là một kênh tham khảo quan trọng nhằm đảm bảo quá trình xây dựng chính sách thực hiện minh bạch, khách quan và vì lợi ích chung của cộng đồng.