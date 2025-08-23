Báo cáo về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn ước đạt 65.320 tỷ đồng. Trong đó, 12.720 tỷ đồng đã thực hiện, còn 52.600 tỷ đồng là nguồn thu dự kiến từ 9 dự án bất động sản đã được duyệt giá đất cụ thể.

Nếu đạt được mức thu như dự kiến, TPHCM sẽ đạt 90,72% chỉ tiêu thu từ đất trong năm nay, tạo cơ sở đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 72.000 tỷ đồng từ đất trên địa bàn.

Một trong 9 dự án đã được phê duyệt giá đất cụ thể là Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (tên thương mại Lotte Eco Smart City) do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte, Hàn Quốc) làm chủ đầu tư. Tiền sử dụng đất của dự án này là 16.190 tỷ đồng.

Lotte Eco Smart City tọa lạc tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với quy mô 7,4ha. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2022-2027 với tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong 7,4ha có 1,4ha đất ở; 2,6ha đất thương mại, dịch vụ cho thuê; và 2,45ha đất giao thông không thu tiền sử dụng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 11 tòa tháp cao 5-50 tầng, bố trí thành khu thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp. Dự án nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất Thủ Thiêm.

Sau khi được UBND TPHCM ra quyết định giao đất, cho thuê đất, đầu tháng 9/2022, Lotte Properties HCMC đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, dự án vẫn chưa thể khởi công xây dựng.

Đầu tháng 1/2025, chủ đầu tư bất ngờ thông báo khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Sau lễ khởi công, công tác thi công mới dừng ở khâu lắp dựng hàng rào và san lấp mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, Lotte Properties HCMC đã kiến nghị UBND TPHCM nhiều vấn đề như: điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 57.000 tỷ đồng; thay đổi thành phần và tỷ lệ góp vốn giữa các công ty con của Tập đoàn Lotte trong liên danh; gia hạn tiến độ và tháo gỡ vướng mắc pháp lý.

Cuối tháng 6/2025, Lotte Properties HCMC đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TPHCM về các kiến nghị trên. Tuy nhiên, kết quả buổi làm việc chưa được công bố.

Lotte Properties HCMC được thành lập ngày 25/10/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Jun Sung Ho.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 4.020 tỷ đồng, với 4 cổ đông góp vốn thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Lotte: Lotte Asset Development (15%), Lotte Shopping (40%), Lotte Hotel (30%) và Lotte Engineering & Construction (15%).