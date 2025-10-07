Trong báo cáo về triển khai Nghị quyết đặc thù 98 của Quốc hội, UBND TPHCM cho biết, đang triển khai quy trình chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Bộ mẫu công bố thông tin dự án – cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tiến tới lựa chọn nhà đầu tư - được thực hiện theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Theo UBND TPHCM, dự thảo mẫu công bố thông tin đã được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.

Sau khi hoàn thiện, bộ mẫu này sẽ được áp dụng cho các dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược, trong đó Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án đầu tiên.

Trước đó, trong quá trình triển khai đề án, hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company - MSC) đã tìm hiểu và mong muốn tham gia hợp tác đầu tư tại Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu đầu tư vào cảng.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: TTBC

MSC là hãng tàu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Hãng tàu có năng lực chuyên chở của đội tàu đạt trên 23 triệu Teu/năm, chiếm 18% tổng năng lực vận tải đội tàu thế giới. Các tuyến dịch vụ kết nối tới hơn 500 cảng biển toàn cầu.

Tại Việt Nam, MSC hiện có dịch vụ tới hệ thống các cảng container tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải…

UBND TP khẳng định, việc hãng tàu lớn tham gia là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển hiệu quả Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; góp phần thu hút nhà đầu tư lớn, có công nghệ nguồn, trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát triển; thu hút vốn đầu tư lớn để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại.