UBND TPHCM đang hoàn thiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - 'siêu dự án' có vốn 4,8 tỷ USD.
Trong báo cáo về triển khai Nghị quyết đặc thù 98 của Quốc hội, UBND TPHCM cho biết, đang triển khai quy trình chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là một trong những dự án nằm trong danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.
Bộ mẫu công bố thông tin dự án – cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tiến tới lựa chọn nhà đầu tư - được thực hiện theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.
Theo UBND TPHCM, dự thảo mẫu công bố thông tin đã được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.
Sau khi hoàn thiện, bộ mẫu này sẽ được áp dụng cho các dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược, trong đó Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án đầu tiên.
Trước đó, trong quá trình triển khai đề án, hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company - MSC) đã tìm hiểu và mong muốn tham gia hợp tác đầu tư tại Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu đầu tư vào cảng.
MSC là hãng tàu lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Hãng tàu có năng lực chuyên chở của đội tàu đạt trên 23 triệu Teu/năm, chiếm 18% tổng năng lực vận tải đội tàu thế giới. Các tuyến dịch vụ kết nối tới hơn 500 cảng biển toàn cầu.
Tại Việt Nam, MSC hiện có dịch vụ tới hệ thống các cảng container tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải…
UBND TP khẳng định, việc hãng tàu lớn tham gia là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển hiệu quả Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; góp phần thu hút nhà đầu tư lớn, có công nghệ nguồn, trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát triển; thu hút vốn đầu tư lớn để đầu tư xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại.
Trước đó, TPHCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tại khu vực cù lao Con Chó.
Dự án được định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch và hướng tới mục tiêu trở thành cảng xanh đầu tiên của Việt Nam.
Dự án Cảng trung chuyển Cần Giờ do Liên danh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A lập và đề xuất.
Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có quy mô khoảng 7,2 km cầu cảng, tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay (24.000 TEU), công suất thông qua 10 - 15 triệu TEU.
Với quy mô lớn, nhà đầu tư dự kiến phân kỳ đầu tư thành 7 giai đoạn, thời gian thực hiện trong 22 năm.
Dự án được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025, với tổng vốn đầu tư là 113.531 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD).