Chiều 3/9, tại phiên giải trình về công tác cải cách hành chính, bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM lý giải việc chưa phân cấp, ủy quyền do năng lực tổ chức tuyển dụng tại nhiều địa phương cấp xã còn hạn chế.

Bà Châu nhận định, công tác tuyển dụng nhà giáo đòi hỏi phải xác định thống nhất nhu cầu nhân lực toàn ngành, cơ cấu giáo viên theo cấp học và môn học, đồng thời tổ chức kiểm tra điều kiện dự tuyển, thành lập hội đồng tuyển dụng, xây dựng nội dung thi, xét tuyển và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, lý giải việc chưa phân cấp, ủy quyền tuyển dụng viên chức giáo dục cho cấp xã tại phiên giải trình

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, trước yêu cầu cấp bách chuẩn bị năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT phối hợp Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tham mưu để Giám đốc Sở trực tiếp tổ chức tuyển dụng viên chức, thay vì phân cấp ngay cho cấp xã.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho rằng nếu ủy quyền đồng loạt cho từng UBND cấp xã có thể dẫn đến phân tán đầu mối, năng lực tổ chức không đồng đều giữa các địa bàn và khó điều tiết giáo viên.

Ngoài ra, thời điểm đó, bộ phận tham mưu văn hóa - xã hội tại nhiều phường, xã còn mỏng, chưa vận hành bài bản, nên việc ủy quyền tuyển dụng cho cấp xã chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả.

Bà Châu cũng chỉ ra thực tế nhiều nơi hiện thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về quản lý giáo dục, số trường thuộc phạm vi quản lý cấp xã còn ít - có xã chỉ có một trường tiểu học với nhu cầu tuyển dụng một hoặc hai giáo viên. Trong khi đó, theo quy định, dù chỉ thiếu một vài chỉ tiêu, địa phương vẫn phải thành lập hội đồng tuyển dụng, dẫn đến lãng phí ngân sách.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị Sở GD-ĐT cần khẩn trương nghiên cứu ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã tuyển dụng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Về nguyên nhân khiến nhiều xã, phường kiến nghị được ủy quyền, Sở GD-ĐT nhìn nhận chủ yếu do nhân lực nhà giáo tại địa phương còn thiếu hụt, chưa tổ chức tuyển dụng kịp thời hoặc điều kiện kinh tế chưa đủ sức thu hút người về làm việc.

Dù vậy, Sở GD-ĐT khẳng định phân cấp, ủy quyền vẫn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Trên tinh thần đó, Sở đang lấy ý kiến để ủy quyền cho hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao và các mô hình tiên tiến, hiện đại được tự chủ tuyển dụng nhà giáo, nhân viên. Sau khi việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đi vào ổn định, Sở sẽ tiếp tục đánh giá năng lực, khả năng thực hiện để xem xét ủy quyền tuyển dụng cho Chủ tịch UBND cấp xã.

TPHCM yêu cầu khẩn trương ủy quyền tuyển dụng giáo viên cho cấp xã Kết luận phần giải trình của Sở GD-ĐT, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị Sở khẩn trương tham mưu UBND TP triển khai ủy quyền cho hiệu trưởng một số trường được tuyển dụng giáo viên, nhân viên, trước mắt áp dụng với các trường mầm non, phổ thông chất lượng cao, trường thực hiện liên kết giáo dục và các mô hình tiên tiến. Bà Phượng cho rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi hệ thống trường học sau sắp xếp hoạt động ổn định, cần nghiên cứu ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, qua đó giúp địa phương chủ động về nhân sự. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng lưu ý việc này cần được triển khai khẩn trương, bởi Hà Nội đã thực hiện ủy quyền từ tháng 3, tạo thuận lợi cho tuyển dụng giáo viên trước năm học mới. TPHCM hiện đã bước vào năm học nhưng chưa triển khai được cơ chế này. Đối với việc ký hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111, bà Phượng đề nghị ngành giáo dục và các địa phương chủ động đăng ký nhu cầu. Bà lưu ý, nếu địa phương không đăng ký khi Sở GD-ĐT lấy ý kiến, sau khi HĐND ban hành nghị quyết sẽ không có cơ sở để ký hợp đồng, dẫn đến thiếu nhân lực phục vụ năm học.