Chiều 12/8, tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đơn vị đã hoàn tất phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, trình UBND TP thông qua và đang trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Theo ông Phát, phương án được xây dựng trên cơ sở cấu trúc 38 quận, huyện trước đây, đồng thời Sở làm việc trực tiếp với từng xã, phường để rà soát, tính toán phù hợp với quy định.

"Tổng hợp số liệu toàn thành phố sẽ giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập, đạt 32,18%. Theo quy định của Chính phủ, mức giảm tối thiểu là 30-50%; nếu tính theo số lượng tuyệt đối, TPHCM thuộc nhóm địa phương có quy mô giảm lớn nhất trong 34 tỉnh, thành", ông Phát cho biết.

Để phục vụ công tác sắp xếp, Sở GD-ĐT TPHCM đã tạm ngừng ban hành kế hoạch tuyển dụng. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc sắp xếp dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm chuyên môn dùng chung.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết nguyên tắc xử lý là giữ ổn định đội ngũ; trong khi đó, toàn thành phố hiện thiếu khoảng 1.000 vị trí chuyên môn dùng chung, nên sau sắp xếp sẽ điều động nhân sự cho phù hợp giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Để phục vụ công tác sắp xếp, Sở GD-ĐT TPHCM đã tạm ngừng ban hành kế hoạch tuyển dụng. Khi Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và thành phố ban hành kế hoạch chính thức, Sở sẽ tiến hành bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại buổi làm việc, Sở Sở GD-ĐT TPHCM cũng đề nghị UBND TP giao Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ, chính sách đối với đội ngũ chịu tác động, sớm bổ sung biên chế cho ngành giáo dục, đồng thời phân cấp cho Giám đốc Sở GD-ĐT và Chủ tịch UBND phường, xã quyết định việc tiếp nhận công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Sở cũng kiến nghị bảo đảm các điều kiện vận hành ngay sau sáp nhập, như con dấu, tài khoản, mã số quan hệ ngân sách, chữ ký số; đồng thời kiến nghị Sở Tài chính bảo đảm chi trả lương cho các đơn vị trong giai đoạn chuyển tiếp.

TPHCM tiếp tục triển khai nhiều chính sách nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Từ năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến thực hiện chính sách mượn - trả sách giáo khoa để tái sử dụng đối với học sinh phổ thông. Thành phố cũng áp dụng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong giai đoạn 2025-2030, trước mắt tại các trường chất lượng cao và địa bàn có điều kiện thuận lợi, hướng tới mở rộng đến 50% số trường vào năm 2035 và hoàn thiện vào năm 2045. Song song đó, thành phố xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo lộ trình nhiều giai đoạn, phấn đấu tinh gọn ít nhất 30% đầu mối. Việc sắp xếp phải đồng thời bảo đảm điều kiện học tập của học sinh, không tăng sĩ số lớp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Sắp xếp 500 trường học công lập ở Huế, giảm 246 trường UBND TP Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND các xã, phường. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 256 trường, giảm 246 trường.