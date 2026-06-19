Chiều 19/6, kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khóa 6 nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Trong phiên làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường, 51 tuổi, Thành ủy viên, đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch UBND TPHCM (cũ) từ năm 2022 và tiếp tục giữ chức vụ này sau khi thành phố hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông có học vị tiến sĩ ngành Xây dựng, từng trải qua các vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, đồng thời trực tiếp tham gia xử lý những khó khăn phát sinh tại dự án metro Bến Thành - Suối Tiên. Trong thời gian làm Phó Chủ tịch, ông phụ trách các lĩnh vực giao thông, đầu tư công, các dự án sử dụng vốn ODA, đường sắt đô thị, kiến trúc và phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa cảm ơn ông Bùi Xuân Cường (đứng giữa). Ảnh: D.H

Sau khi ông Cường thôi chức, Thường trực UBND TPHCM còn lại 7 người, do ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch, cùng 6 Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy.

Cùng trong dịp này, lãnh đạo UBND TPHCM trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu vì thôi việc theo nguyện vọng. Thành phố cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Đồng để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu có học vị tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, đã có nhiều năm gắn bó với ngành Giáo dục và đảm nhiệm chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM từ năm 2021 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Đồng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập). Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM sau sáp nhập, ông từng đứng đầu các sở Công Thương, Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).