Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND; trình tự, thủ tục phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND.

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, về khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và khung số lượng ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp xã căn cứ định hướng tại Kết luận số 187 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị.

Dự thảo nghị định xác định khung số lượng tối đa phó chủ tịch UBND trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính trước khi hợp nhất, sáp nhập và căn cứ quy mô, đặc thù hợp nhất (sáp nhập từ 2 đơn vị hoặc 3 đơn vị) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hợp nhất, sáp nhập

TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch. TP trực thuộc Trung ương hình thành do hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị có không quá 7 phó chủ tịch; do hợp nhất 2 đơn vị có không quá 6 phó chủ tịch.

Tỉnh hình thành do hợp nhất 2 tỉnh, trong đó có ít nhất 1 tỉnh loại I hoặc hợp nhất 3 tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch. Tỉnh hình thành từ 2 tỉnh loại II, III có không quá 5 phó chủ tịch.

Với các tỉnh, thành không thực hiện hợp nhất sáp nhập

Với TP Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch, hiện nay TP Hà Nội có 6 phó chủ tịch. TP Huế có không quá 4 phó chủ tịch. Hiện, TP Huế có 4 phó chủ tịch.

Theo phân loại đơn vị hành chính trước khi nghị định có hiệu lực thi hành, tỉnh loại I có không quá 4 phó chủ tịch; tỉnh loại II, III có không quá 3 phó chủ tịch.

HĐND TP Hà Nội bầu phó chủ tịch UBND TP hồi giữa tháng 6. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Để bảo đảm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, dự thảo nghị định quy định trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thì số lượng này nằm ngoài khung quy định.

Với các địa phương có nghị quyết riêng của Quốc hội quy định khác, thực hiện theo quy định tại nghị quyết đó.

Dự thảo đề xuất, sau khi nghị định có hiệu lực tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ít hơn số lượng quy định tại nghị định thì được bầu bổ sung phó chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp năm 2025 mà có số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhiều hơn số lượng quy định tại nghị định này thì trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 được giữ nguyên số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh như nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ nhiệm kỳ 2031 - 2036, số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại nghị định này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.

Phó chủ tịch cấp xã bình quân không quá 2,5 người/đơn vị

Dự thảo nghị định cũng quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã bình quân không quá 2,5 người/đơn vị hành chính, được tính tổng cho toàn tỉnh, thành phố.

Căn cứ vào tổng số được phân bổ, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó chủ tịch của từng cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích, phân loại đơn vị hành chính, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc thù vùng, miền, nhưng không vượt quá tổng số được giao. Với đặc khu có quy mô dân số thường trú dưới 1.000 dân thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Về cơ cấu ủy viên UBND, dự thảo nghị định quy định thành phần ủy viên UBND các cấp gồm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an, số lượng và chức danh cụ thể thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng quy định quy trình phê chuẩn, miễn nhiệm và bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rõ thẩm quyền, cắt giảm quy trình.

Cụ thể, sau khi HĐND bầu hoặc quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch UBND, thường trực HĐND có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đối với nhân sự cấp tỉnh, sở nội vụ thẩm định đối với nhân sự cấp xã.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn đối với cấp xã...

Dự thảo nghị định quy định trường hợp điều động, cách chức chủ tịch, phó chủ tịch UBND và bổ sung quy định về quy trình và hồ sơ giao quyền chủ tịch, phó chủ tịch UBND để phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm tính chủ động, kịp thời và liên tục trong hoạt động của chính quyền địa phương.