Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có xuất hiện nội dung với tiêu đề theo hướng "Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt". Đây là nội dung chưa phản ánh đúng chủ trương, chính sách của thành phố, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sở Xây dựng khẳng định hiện nay Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé xe buýt cho tất cả các đối tượng. Tuy nhiên, thành phố đang thực hiện chính sách miễn vé đối với một số nhóm đối tượng theo quy định.

Cụ thể, các nhóm được miễn vé gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và người thuộc hộ nghèo. Chính sách này được quy định tại Nghị quyết số 07/2019 của HĐND TP Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Sở Xây dựng cho biết thêm, Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Sau khi luật được ban hành và có hiệu lực, thành phố sẽ cụ thể hóa các nội dung, trong đó có việc cập nhật, bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển giao thông bền vững.