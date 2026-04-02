Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 5 vào chiều 1/4, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Đây được xem là động thái quyết liệt nhất từ trước đến nay nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc xử lý dứt điểm tình trạng kẹt xe và ô nhiễm môi trường tại đô thị lớn nhất cả nước.

Hiện nay, thành phố đang chi khoảng 1.700 tỷ đồng/năm để miễn phí vé cho nhóm đối tượng ưu tiên (người già, trẻ em, người khuyết tật). Khi mở rộng miễn phí vé cho toàn dân, ngân sách dự chi sẽ tăng lên gấp 3,5 lần, đạt mức 7.000 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, con số này được đánh giá là "khoản đầu tư xứng đáng". TPHCM hiện sở hữu mạng lưới 1.780 xe buýt, trong đó có 600 xe điện hiện đại. Theo lộ trình, thành phố sẽ dùng các cơ chế tài chính đặc thù để đẩy nhanh tỷ lệ xe buýt điện, hướng tới một hệ sinh thái giao thông xanh.

TPHCM đã vận hành 600 xe buýt điện trong mạng lưới vận tải công cộng. Ảnh: TK

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá chính sách miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân không chỉ giúp giảm áp lực giao thông, cải thiện môi trường mà còn mang ý nghĩa an sinh, giúp người thu nhập thấp giảm chi phí đi lại, đồng thời hạn chế xe máy cũ phát thải cao.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng để người dân bỏ xe máy thì xe buýt phải đủ hấp dẫn, thuận tiện và đúng giờ. Vì vậy, ngoài miễn phí vé, thành phố sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới tuyến. Sở Xây dựng được giao quy hoạch lại hệ thống theo hướng hiệu quả, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Song hành với đột phá về giao thông, Thường trực Thành ủy đã thống nhất chủ trương miễn phí hạ tầng cửa khẩu nhằm chia sẻ áp lực chi phí nhiên liệu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Về an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo ngành y tế phải hoàn thiện kế hoạch trong hai tuần tới để tổ chức khám, tầm soát sức khỏe định kỳ cho gần 15 triệu người dân ngay trong năm 2026. Đây là bước đi cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72, đặt sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm phát triển.

Bên cạnh đó, diện mạo đô thị sẽ được cải thiện thông qua việc đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp lâu đời như Mả Lạng hay khu vực chợ Gà - chợ Gạo, kết hợp phát triển các mô hình nhà ở xã hội linh hoạt cho người lao động.

Để tạo nền tảng vững chắc cho những thay đổi này, TPHCM đang khẩn trương rà soát Nghị quyết 31 và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, kỳ vọng tạo ra một hành lang pháp lý đột phá, khai mở tiềm năng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.