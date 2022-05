Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?

Theo chị Ngọc Hân (sống ở quận Hà Đông, Hà Nội), vụ việc trên xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng nay (23/5). Ở thời điểm này, khi đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông chuẩn bị đến ga Cát Linh (trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội) thì đột ngột dừng lại.

"Tôi không hiểu do đoàn tàu gặp sự cố hay vì lý do nào mà đang di chuyển thì tàu bất ngờ dừng lại. Việc này khiến tôi cùng nhiều hành khách nhốn nháo. Sau một thời gian ngắn, tàu lại tiếp tục di chuyển về ga Cát Linh, đơn vị vận hành cũng không phát loa thông báo giải thích lý do" - chị Hân cho hay.

Hình ảnh buổi diễn tập tình huống khẩn cấp trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hồi tháng 12/2020 (Ảnh tư liệu).

Trao đổi với PV Dân trí chiều 23/5, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) Vũ Hồng Trường, xác nhận trong sáng nay cũng như chiều qua (22/5), tàu metro đã đột ngột dừng lại giữa đường khi đang vận hành trên đường ray.

Lý giải về việc này, ông Trường cho biết trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu metro Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành ở chế độ lái tự động. Tuy nhiên, khi gặp trời mưa, đường ray trơn sẽ khiến hệ thống tự động "dừng đỗ không đúng ga" nên sẽ phải chuyển sang chế độ lái thủ công.

"Thời gian chuyển đổi chỉ mất khoảng một vài phút và lái tàu đã không phát loa thông báo. Chúng tôi mong hành khách thông cảm. Metro Hà Nội luôn luôn tiếp thu mọi ý kiến để phục vụ hành khách ngày càng an toàn và tốt hơn nữa" - ông Trường nói và khẳng định vụ việc trên không phải là "sự cố diễn tập bất ngờ".

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là công trình đường sắt đô thị thí điểm đầu tiên được Bộ GTVT phê duyệt năm 2008 và phê duyệt điều chỉnh vào năm 2016.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2011 và cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị vào tháng 11/2018. Ngày 6/11/2021, Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội đã chính thức ký kết bàn giao, tiếp nhận và vận hành khai thác thương mại tuyến đường sắt trên cao đầu tiên của Thủ đô cũng như cả nước.

Tối 7/12/2021, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh bất ngờ xảy ra sự cố. Sau 30 phút "đóng cửa" xử lý sự cố, có nhiều chuyến tàu không thể đến/đi từ nhà ga này.

Tối cùng ngày, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết sự cố này chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác.

Thời điểm đó, ông Trường còn cho biết, sắp tới tuyến Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách. Thông báo này của ông Trường đã khiến dư luận xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

