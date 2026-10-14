UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Thường trực UBND TP thay đổi nhân sự.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phụ trách chung, theo dõi các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại.

Ông Được trực tiếp theo dõi việc triển khai Nghị quyết 57, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Luật Phát triển đô thị và các nhiệm vụ phát triển Côn Đảo. Các đơn vị do ông trực tiếp chỉ đạo gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM. Ông cũng theo dõi phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Nguyễn Huế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phụ trách xử lý công việc hằng ngày của UBND thành phố; theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường phụ trách các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm, lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Ông đồng thời theo dõi công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh phụ trách quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, các dự án ODA, đường sắt đô thị, giao thông, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội và khoáng sản. Ông theo dõi chung việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Minh Thạnh phụ trách các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thủy sản, kinh tế biển và phòng, chống thiên tai, lụt, bão.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công, giá, phí; các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đối tác công tư (PPP), trừ các dự án đường sắt. Ông cũng phụ trách sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính, dân tộc, tôn giáo, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng, thi hành pháp luật. Ông đồng thời theo dõi việc xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, các khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ông cũng chủ trì nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2026-2036, gồm cả phát hành trong nước và quốc tế.

Ngày 21/9, ông Trương Minh Huy Vũ được HĐND thành phố bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo quyết định, các Phó Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký văn bản thuộc lĩnh vực được phân công. Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong quy chế làm việc, chưa thống nhất được phương án xử lý giữa các Phó Chủ tịch hoặc phát sinh vấn đề mới chưa có chủ trương, kế hoạch, biện pháp giải quyết sẽ được trình Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó chủ tịch UBND TPHCM HĐND TPHCM bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM giữ chức Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.