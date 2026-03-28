Ngày 28/3, Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng về một phụ nữ được giới thiệu đến căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán) để tiêm chất làm đầy (filler). Sau can thiệp, nạn nhân xuất hiện tình trạng sưng và tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ lại với người thực hiện để được xử lý, buộc phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã cử đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền địa phương và công an tiến hành xác minh tại địa chỉ trên. Kết quả kiểm tra xác định đây không phải cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép. Đặc biệt nghiêm trọng, người trực tiếp thực hiện dịch vụ cũng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân này thừa nhận đã tiêm filler cho khách hàng với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện dịch vụ tương tự trước đó.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt cá nhân trên 80 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động trong 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp.

Bên trong tụ điểm thẩm mỹ không giấy phép. Ảnh: Sở Y tế

Sở Y tế cũng yêu cầu chủ địa điểm cam kết không để xảy ra việc sử dụng nhà ở cho các hoạt động khám, chữa bệnh trái phép. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Các chuyên gia nhận định việc thực hiện các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler, khi được thực hiện bởi người không có chuyên môn trong điều kiện không đảm bảo vô trùng, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường: từ sưng đau, nhiễm trùng cho đến tắc mạch, hoại tử, thậm chí ảnh hưởng thị lực nếu không được xử trí kịp thời.

Sở Y tế khuyến cáo người dân chỉ sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; người thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp lệ. Người dân cần tránh các địa điểm không rõ ràng và chủ động tra cứu thông tin cơ sở, nhân sự trước khi sử dụng dịch vụ.

Sở Y tế cũng kêu gọi người dân tiếp tục phản ánh các hành vi vi phạm qua kênh thông tin chính thức để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra và xử lý.