Sở Y tế TPHCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thời gian gần đây.

Hai bệnh viện vi phạm quản lý thuốc đặc biệt

Hai bệnh viện bị phát hiện sai phạm liên quan đến thuốc kiểm soát đặc biệt, gồm Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante (phường Bình Thạnh) và Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (phường Long Hương).

Theo đó, Công ty TNHH Bệnh viện Ngoại khoa Sante bị phạt 30 triệu đồng với hai lỗi vi phạm được ghi nhận trong quyết định ngày 22/12/2025.

Đơn vị này không thực hiện đúng nghĩa vụ thông báo về việc đáp ứng tiêu chuẩn "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP) đến cơ quan chức năng, đồng thời không tuân thủ lộ trình áp dụng GSP cho công tác bảo quản vắc xin và dược phẩm tại cơ sở theo quy định của pháp luật. Bệnh viện còn quản lý không đúng quy cách đối với các loại thuốc và nguyên liệu phải chịu sự kiểm soát đặc biệt của nhà nước.

Tương tự, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước (phường Long Hương) cũng bị phạt 15 triệu đồng do sai phạm trong việc xử lý và sử dụng thuốc kiểm soát đặc biệt.

Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Vạn Phước. Ảnh: BV

Loạt doanh nghiệp, nhà thuốc bán thuốc kê đơn trái phép

Ngoài ra, 2 cơ sở bán lẻ dược phẩm là nhà thuốc Minh Khôi 2 và Hộ kinh doanh nhà thuốc Minh Châu - NVT bị Sở Y tế xử phạt theo các quyết định ban hành cuối tháng 12/2025 do bán thuốc kê đơn mà không yêu cầu đơn từ bác sĩ.

Hộ kinh doanh Sante Hospital Pharmacy bị phạt 17,5 triệu đồng vì bán thuốc với mức chênh lệch giá vượt quá quy định cho phép. Cơ sở này buộc phải hoàn trả hơn 1,3 triệu đồng cho khách hàng hoặc nộp vào ngân sách nếu không liên lạc được với người mua.

Công ty Dược phẩm BV Pharma bị đình chỉ hoạt động 7,5 tháng. Ảnh: BV Pharma

Trong số các đơn vị bị xử lý, Công ty TNHH Dược phẩm BV Pharma (đóng tại đường Lê Thị Sọc, xã Phú Hòa Đông) nhận mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng theo quyết định ngày 31/12/2025.

Lý do bị xử phạt là công ty này tiến hành mua bán thuốc cùng nguyên liệu làm thuốc trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bên cạnh việc chịu phạt tiền, BV Pharma còn phải chấp hành quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh trong vòng 7,5 tháng kể từ khi nhận quyết định.

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong ngành dược là cần thiết để siết chặt quản lý, buộc các cơ sở tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, từ đó bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe của người dân.