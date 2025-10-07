UBND TPHCM vừa giao các sở, ngành liên quan và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Satra) đề xuất hướng xử lý đối với khu “đất vàng” hai mặt tiền tại phường Bến Nghé.

Đây là khu đất có địa chỉ 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, từng là Thương xá Tax - trung tâm thương mại mang tính biểu tượng của TPHCM.

Thương xá Tax chính thức đóng cửa ngày 25/9/2014 để phục vụ thi công tuyến Metro số 1 và các công trình phụ trợ. Đến năm 2016, công trình được phá dỡ để chuẩn bị xây dựng khu phức hợp mới mang tên Satra Tax Plaza.

Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2025, khu đất vẫn bị bỏ trống.

Khu đất từng là Thương xá Tax tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa. Ảnh: Nguyễn Huế

UBND TPHCM giao Satra phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các điều kiện để tiếp tục sử dụng khu đất thực hiện dự án và chấp thuận đầu tư. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, Satra phải trả lại khu đất theo quy định.

Trường hợp Satra trả lại khu đất, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra thực địa, lập thủ tục thu hồi đất và bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý.

Khu “đất vàng” dự kiến xây dựng công trình Satra Tax Plaza có diện tích khoảng 9.000 m2, quy mô 5 tầng hầm và 40 tầng nổi, bao gồm các chức năng trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và dịch vụ giải trí. Satra có kế hoạch khởi công dự án vào năm 2017 và đưa vào sử dụng năm 2020.