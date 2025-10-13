Ngày 13/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã tổ chức khởi công dự án Công viên Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây.

Hiện trạng khu vực ao cá Tân Chánh Hiệp. Ảnh: TK

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, nhiều năm qua, khu vực ao cá Tân Chánh Hiệp vốn là vùng ngập nước và là nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Phúc, dự án xây dựng công viên sẽ giúp tăng quỹ đất cây xanh đô thị, đồng thời giải quyết triệt để tình trạng ao tù nước đọng. Công viên được quy hoạch bài bản với khu vui chơi thiếu nhi, sân đa năng, hệ thống đường nội bộ và hơn 11.200m2 cây xanh, thảm cỏ.

Khu vực ao cá Tân Chánh Hiệp vốn là vùng ngập nước, rác thải bủa vây. Ảnh: TK

Khu vực ao cá Tân Chánh Hiệp được bao quanh bởi khu dân cư đông đúc. Ảnh: TK

Ông Lê Văn Hùng, một người dân phường Trung Mỹ Tây chia sẻ: "Việc cải tạo khu vực ao trũng thành công viên là đúng nguyện vọng của bà con, giúp bộ mặt đô thị khang trang hơn và góp phần giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa".

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao mới cho người dân phường Trung Mỹ Tây và các khu vực lân cận.

Với quyết tâm cao, Ban Quản lý dự án đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giai đoạn đầu trước Tết Nguyên đán 2026.