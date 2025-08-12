Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường liên quan đến việc triển khai mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư.

Đối với các căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp và có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, UBND TPHCM giao các sở, ngành rà soát, hệ thống đầy đủ các quy định về nhà ở, cư trú, du lịch, phòng cháy chữa cháy, thuế... để ban hành văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, phối hợp với Công an TPHCM và UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9.

Ngoài công bố các chung cư đủ điều kiện cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn, UBND TPHCM đang nghiên cứu triển khai mô hình này tại các chung cư thông thường. Ảnh: Anh Phương

Đối với những trường hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp, UBND TPHCM giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất đề án khai thác nhằm phục vụ phát triển kinh tế, du lịch, đồng thời đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống tại chung cư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9.

Ngày 15/7, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TPHCM thí điểm cho thuê lưu trú ngắn hạn căn hộ chung cư tại một số chung cư đủ điều kiện hạ tầng và có sự đồng thuận của cư dân. Thời gian thí điểm là 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/9/2024.

Trước đó, ngày 27/2, UBND TPHCM ban hành Quyết định 26, căn cứ Luật Nhà ở 2020, theo đó cấm hình thức lưu trú ngắn hạn tại các chung cư dân sinh, căn cứ theo Luật Nhà ở năm 2020. Mô hình này chỉ được áp dụng tại các dự án xây dựng chuyên biệt cho du lịch như condotel, không áp dụng cho các chung cư tiêu chuẩn.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, hình thức cho thuê lưu trú ngắn hạn tại chung cư không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng vãng lai khác. Đó có thể là những người cần lưu trú ngắn hạn để phục vụ công việc, tham dự sự kiện hoặc chăm sóc người thân đang điều trị bệnh. Những trường hợp này không mang tính chất “trải nghiệm homestay” - hình thức du lịch mà khách cùng sinh hoạt với chủ nhà.

Ông Châu cho biết, sau khi UBND TPHCM ban hành Quyết định 26, từ cuối tháng 2 đến nay, nhiều ban quản trị và ban quản lý chung cư đã ra thông báo cấm cho thuê lưu trú ngắn hạn tại các căn hộ.

"Việc không cho phép chủ sở hữu căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch mà còn tác động tiêu cực đến sinh kế của gần 9.000 chủ nhà tại 24 chung cư", Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM nói.