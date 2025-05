Ngày 6/5, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Sở đang tiến hành kiểm tra truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm lòng se điếu hay còn gọi lòng hai da xem có phát hiện phụ gia hay không.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm, từ trước tới nay các cơ quan chỉ tập trung các sản phẩm như thịt và cá sản phẩm khác, chưa quan tâm tới lòng se điếu.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin lòng se điếu khan hiếm nhưng lại vô cùng phổ biến trên thị trường.

Hình ảnh lòng se điếu được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Xuân Nguyên.

Theo những người giết mổ có kinh nghiệm, lòng se điếu là 1 đoạn ruột con heo bị đột biến, nên nhỏ, co thắt lại, rất hiếm, ăn rất ngon, nghìn con mới có 1 nên giá rất đắt...

Mới đây, tài khoản V.Q. là một đầu bếp tại TPHCM cũng chia sẻ để phù phép thành lòng se điếu, người ta dùng lòng thường xong cho toàn hoá chất vào làm ra, bán giá gấp 10 lần.

Theo nam đầu bếp, các bước hô biến thành lòng se điếu như: Chọn phần ruột non lấy đoạn non mỏng, mềm, dễ định hình và ngâm trong hóa chất là chất co rút như phèn chua, chất làm se niêm mạc. Hoặc hóa chất tẩy rửa mạnh như formol pha loãng, hydrogen peroxide (H2O2) nồng độ cao hoặc chất gây biến tính protein như sodium sulfite.

Sau đó, người ta ép, xoắn hoặc se thủ công bằng dụng cụ xoắn nhẹ, se cuộn lại cho hai lớp niêm mạc bám dính với nhau. Đôi khi còn bơm thêm dung dịch dính dạng hồ vào giữa để tạo “da đôi”.

Các hóa chất này đều có tác động xấu với sức khỏe con người như gây tổn thương hệ tiêu hóa, gan, thận, thậm chí ung thư nếu tích tụ lâu dài.

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, lòng se điếu hiếm là có thực. Ngay kể cả trong giới sành ăn người ta cũng gọi là "bắt phèo" tức đoạn ngắn ruột non nối với dạ dày là ngon nhất nhưng cũng không thể dài tới 1 mét. Vì vậy, Phó giáo sư Thịnh cũng nghi ngờ lòng se điếu dài tới cả chục mét, bán tràn lan trên thị trường.

Ông Thịnh khẳng định, việc hô biến để lòng thường trở thành thực phẩm thượng hạng như lòng se điếu bằng hóa chất là cực kỳ nguy hiểm, nhất là sử dụng các formol. Hydrogen Peroxide – H2O2 là oxy già, đây một chất lỏng không màu, nhớt hơn nước một chút, với tính chất oxy hóa mạnh được dùng để khử trùng, tẩy trắng, tẩy uế. Trước đây, một số tiểu thương đã lén lút dùng formol để ướp thực phẩm với mục đích tránh ôi, ươn.

Ở góc độ thực phẩm, ông Thịnh khẳng định không được phép sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm nếu chỉ vì mục đích đánh lừa thị giác và không kiểm soát được liều lượng cũng như cách thức sử dụng.

Trong khi đó, việc nhận biết chất này bằng mắt rất khó vì nó không mùi, không vị, vì vậy, người tiêu dùng phải cảnh giác với các loại thực phẩm như trên.