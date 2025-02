Trao đổi với PV VietNamNet, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hoà An cho biết, hiện nay vướng mắc trong thiếu hụt vật tư phục vụ in giấy phép lái xe (mực in, phim trung gian...) đã cơ bản được giải quyết. Thành phố còn tồn 150.000 giấy phép lái xe (GPLX).

Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi ngày nhân sự làm việc tăng ca 12 tiếng để in khoảng 4.000 GPLX. Dự kiến, cuối tháng 3, thành phố tập trung cơ sở vật chất, nhân sự in đủ số lượng trên để trả cho người dân.

Người dân ùn ùn đi đổi GPLX gây quá tải các điểm cấp đổi ở TPHCM. Ảnh: TK.

Theo đại diện Sở GTVT, thời gian qua, người dân đổ xô đi đổi GPLX đã gây quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ. Do đó, các đơn vị liên quan phải tăng ca, tăng giờ làm việc hết công suất để tiếp nhận và xử lý hồ sơ...

Thời gian tới, các điểm tiếp nhận cấp đổi ưu tiên nhận hồ sơ nếu GPLX còn thời hạn dưới 10 ngày. Đồng thời hướng dẫn người dân có GPLX còn thời hạn dài quay lại sau.

Sở khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin sai lệch và đổ xô đi cấp đổi GPLX gây quá tải, chờ đợi lâu; đồng thời, nên sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ trực tuyến thuận tiện hơn.

Bao giờ Sở GTVT TPHCM dừng cấp đổi GPLX?

Về việc chuyển giao nhiệm vụ từ Sở sang lực lượng công an, Sở GTVT cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan. Hiện nay, Sở này đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe để có thể bàn giao ngay khi có yêu cầu.

“Các bên đảm bảo công tác cấp, đổi giấy phép lái xe không bị gián đoạn hay ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Do đó, Sở GTVT TPHCM vẫn tiếp tục nhận hồ sơ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan chức năng”, ông An nhấn mạnh.

Người dân TPHCM xếp hàng chờ làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM. Ảnh: TK.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong phạm vi cả nước. Còn Sở GTVT chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kế hoạch, những trường hợp đổi giấy phép lái xe tại các Sở GTVT trước ngày 19/2, ngành GTVT sẽ tiếp tục thực hiện và trả bằng lái cho người dân. Với những hồ sơ tiếp nhận từ ngày 19/2, sẽ do ngành công an giải quyết.